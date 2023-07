Brommat. Le club des amis fête ses 45 ans

Le club des amis de Brommat avait réuni à la grange de Pleau une centaine de personnes (représentants des municipalités, associations de la commune, adhérents…) pour fêter ses 45 ans.

En 1978 le Dr Monzie, maire de l’époque, constate que 210 personnes âgées de 60 ans et plus vivent isolées dans leur village. Parti de ce constat il a su insuffler à son conseil la création d’un club.

Ainsi est né "Les Amis de Brommat" !

La soirée débutait par le mot d’accueil du président Gilbert Germain qui s’est dit heureux du bon fonctionnent du club, de sa pérennité et a demandé d’avoir une pensée pour Marguerite Viallèle présidente durant 10 ans et qui les a quittés fin juin. Emile Gilet, vice président a remercié tous ceux qui se sont investis et qui œuvrent aujourd’hui ainsi que la municipalité. Marie-Claude Viallèle-Pagès concluait cet accueil : "Ce soir nous rendons hommage à toutes celles et ceux qui ont cru à l’idée, créé, œuvré, développé, maintenu, dynamisé participé de quelque manière que ce soit au club des Amis et donné tant d’heures de bénévolat fécond depuis 45 ans".

Ce moment se poursuivait avec le spectacle "conquêtes" des chanteurs d’Olt qui a amené le public dans un grand voyage en chansons avant de partager l’apéritif tout en parcourant une rétrospective de photos et de documents. Place ensuite au buffet dînatoire animé par "Haut 2 gamme" et Guillaume Fric. Le moment fort de cette soirée fut le partage du gâteau des 45 ans au cours duquel fut fêté le 100e adhérent.

Les amis se retrouvreont pour une journée à Cantoin.