Tour de France, étape 18 : retour en plaine entre Moutier et Bourg-en-Bresse, découvrez le profil de l'épreuve de ce 20 juillet

Le Tour de France retrouve la plaine ce jeudi 20 juillet 2023 lors de la 18e étape entre Moûtiers et Bourg-en-Bresse sur un parcours de 184,9 km que les organisateurs ont voulu "le plus plat possible" après plusieurs journées éprouvantes dans les Alpes.

Un parcours de 184,9 km que les organisateurs ont voulu "le plus plat possible". Infographie - Tour de France

"Le plus plat possible"

"On a fait tout pour que ce soit le plus plat possible. On passe à Chambéry. On passe au bout du lac du Bourget. Et on coupe la montagne du Chat par le tunnel pour éviter de le monter", explique Thierry Gouvenou, directeur technique de la Grande Boucle.

Il s’agit aussi, à trois journées de l’arrivée à Paris, de récompenser les sprinteurs qui ont réussi à franchir les Alpes.

Départ à Moûtiers à 13 h 05 (lancé à 13 h 35) arrivée à Bourg-en-Bresse à 17 h 42 (horaire calculé sur une moyenne de 45 km/h).