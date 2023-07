Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Un après-midi en chansons à l’Ehpad Étienne-Rivié

Il y a quelque temps de cela, c’est dans le cadre des échanges interétablissements, que les résidents de l’Ehpad Étienne-Rivié, recevaient pour la deuxième rencontre leurs homologues de l’Ehpad d’Espalion. Ces rencontres ont été initiées par les animatrices des deux établissements et la direction commune. Ce jour-là, ce sont les résidents de l’établissement voisin qui sont venus partager un agréable moment d’échange et de convivialité autour du chant. Le chant est, on le sait, universel. Il permet de créer du lien très vite et surtout de susciter de la joie, du partage et de la bonne humeur. Cela permet aussi de travailler la mémoire collective au travers des chansons. Les résidents étaient ravis de cet agréable après-midi. D’autres rencontres sont envisagées prochainement.