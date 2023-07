Onet-le-Château. Une randonnée de 34 kilomètres au départ des Quatre-Saisons

Venez participer à une randonnée sur les routes du Tour de France féminin avec Zwift. Les ambassadrices de Fédération française de cyclisme vous donnent rendez-vous jeudi 27 juillet, sur le parvis de l’Athyrium, pour une randonnée de 34 kilomètres, au départ du quartier des Quatre-Saisons. Mais attention, cette randonnée est limitée aux 100 premiers inscrits. Ne tardez donc pas à vous inscrire ! Un maillot collector sera offert à chaque participant et l’inscription est gratuite. La remise des maillots aura lieu entre midi et 13 h 30, dans la Fan Zone du Tour de France, sur le parvis de l’Athyrium. Départ de la randonnée : à 14 h 20, soit juste après le départ officiel des professionnelles. Pour mémoire, le port du casque est bien évidemment obligatoire et tous les vélos sont autorisés.

Infos sportsnconnect.com/.../rando-fdj-du-tour-de...

#tourdefrancefemmes #velorando #velo #onetlechateau