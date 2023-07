Vacances d'été en Aveyron : marché gourmand, concerts, ciné en plein air... Où sortir ce jeudi ?

Le point sur toutes les animations de jeudi 20 juillet 2023 en Aveyron !

Brommat

- Visite guidée du moulin de Burée, de 14 heures à 18 heures.

- Fête ; 19 h 30, concert rock avec le groupe DWWF ; 20 heures, apéro-pizza ; 20 h 30, concours de belote.

Cassagnes-Bégonhès

Marché gourmand, de 18 heures jusqu’à 23 heures, sur la place du Céor.

Durenque

Visite du moulin de Roupeyrac, de 14 h 30 à 18 h 30.

Entraygues-sur-Truyère

Rencontres Musicales du Pays d’Entraygues ; concert avec Béatrice Guillemin et Yaeram Park, à 20 h 30 à la chapelle du Pontet.

Espalion

- Visite du château de Calmont, visites guidées diverses, de 10 h 30 à 19 h 30.

- Ouverture de la chapelle des Pénitents, jusqu’au 31 août de 14 h 30 à 18 h 30.

- Ouverture du musée du Rouergue, toutes les semaines du lundi au vendredi jusqu’au 31 août de 10 heures à 12 h 30 et de 14 heures à 18 heures place Frontin (anciennes prisons).

- Ouverture du musée Vaylet et du scaphandre de 10 heures à 12 h 30 et de 14 heures à 18 heures.

Estaing

- Visite du village aux flambeaux, à 21 h 15, au départ du Foirail.

Florentin-la-Capelle

- Après-midi Koh Lanta ; 19 h, marché gourmand, à 15 h.

Goutrens

- Visite de l’espace Georges-Rouquier, tous les mardis, mercredis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches jusqu’au 31 août de 14 h 30 à 18 h 30.

Lacroix-Barrez

- Ouverture du château de Valon, jusqu’au 20 août de 10 h 30 à 18 h 30.

- Soirée théâtrale avec l’association « Théâtre en Viadène », à 20 h 30 dans la cour du château de Valon.

Laguiole

- Concert d’orgue, flûte et violoncelle avec le trio l’Oiseau-Lyre, à partir de 20 h 45 à l’église du Fort.

Marcillac-Vallon

- Brocante/vide-greniers, tous les jeudis jusqu’au 31 août de 7 heures à 17 heures sur le tour de ville.

- Concours de pétanque, tous les jeudis jusqu’au 31 août à 20 h 30 sous les platanes du tour de ville.

Mur-de-Barrez

- Marché de terroir, tous les jeudis jusqu’au 31 août de 8 h 30 à 12 h 30 sur la place de Monaco.

Naucelle

- Concours de pétanque en doublette, tous les jeudis jusqu’au 31 août à 20 heures.

Pierrefiche

- Visite de la miellerie du Val de Serre, tous les jeudis du 20 juillet au 31 août à 10 h 30.

Prades-d’Aubrac

- Ouverture du lac des Picades, de 9 heures à 18 h 30.

Réquista

- Visite du musée de Lincou, de 10 heures à 16 heures.

Rignac

- Conservatoire du châtaignier, chasse au trésor, de 14 heures à 17 heures.

- Cinéma en plein air : projection du film « Marinette », à 21 h 30 au terrain de quilles de l’Espace André-Jarlan.

Rodez

- Animation avec le magicien Valérian Laude, de 14 heures à 15 h 30 au Théâtre des 2 Points à la MJC.

Saint-Amans-des-Cots

- Marché de producteurs de pays, tous les jeudis jusqu’au 31 août de 9 heures à 12 h 30 sur la place de l’église.

- Concours de pétanque, tous les jeudis du 20 juillet au 31 août à 20 h 30 au terrain de quilles de Sangayrac.

Saint-Chély-d’Aubrac

- Visite commentée du village, tous les mardis et jeudis jusqu’au 31 août à 17 heures, rendez-vous devant l’office de tourisme.

- Marché des producteurs de pays ; concert avec la banda « Les Souvenirs de Nestor », à 18 heures sur la place du Foirail.

Saint-Christophe-Vallon

- Exposition de Claudine Cayzac à la bibliothèque municipale (gravure et peinture).

Saint-Côme-d’Olt

- Concours de pétanque nocturne, tous les jeudis jusqu’au 27 à 21 heures.

- Festival de musique en vallée d’Olt ; concert, à 20 h 30 à l’église.

Saint-Cyprien-sur-Dourdou

- Concours de pétanque, tous les jeudis jusqu’au 31 août à 21 heures sur le foirail.

Saint-Geniez-d’Olt

- Tremplin musical, à partir de 21 heures sur la place du général de Gaulle.

Sainte-Geneviève-sur-Argence

- Atelier scrabble animé par Alain Pezet, à 20 heures.

- Marché de producteurs de pays ; 21 heures, concert, tous les jeudis du 20 juillet au 31 août à partir de 18 heures sur la place des Tilleuls.

Sainte-Juliette-sur-Viaur

- Concours de pétanque, jusqu’au mardi 29 août à 19 heures sur la place du village.

Salles-la-Source

- Ouverture de l’église Saint-Paul, de 10 heures à 18 heures.

- Danse et musique folklorique avec le groupe Les Lavandes de Sauveterre, à 18 heures devant la cascade.

- Récital harpe-piano avec Nadja Domik, à 19 heures dans la grange de Billorgues.

Salmiech

- Ouverture du musée du charroi rural, de 11 heures à 12 heures et de 14 h 30 à 18 h 30.

La Salvetat-Peyralès

- Concours de pétanque, tous les jeudis jusqu’au 31 août à 21 heures à l’auberge du Tilleul.

Ségur

- Marché d’été, à 18 heures.

Sévérac-d’Aveyron

- Cinéma en plein air : projection du film « Youssef Salem a du succès », à 21 h 30 aux abords de la salle des fêtes de Lapanouse.

Taussac

- Balade contée « le Frêne », à 14 heures, rendez-vous sur la placette du village.

- Concert avec un trio orgue, flûte et chant, à 20 heures à l’église Notre Dame-de-Manhaval.

Villefranche-de-Rouergue

- Installation de la Caravane du sport en centre-ville et dans le quartier du Tricot.