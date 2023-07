Decazeville. Visite de la Drac : mettre le patrimoine en valeur

La Drac Occitanie s’est déplacée à Decazeville pour évaluer des restaurations à apporter sur certains bâtiments emblématiques.

Ces jours derniers, une délégation municipale decazevilloise conduite par Alain Alonso, adjoint en charge des affaires culturelles et du patrimoine et Émile Méjane, conseiller délégué aux finances, a eu le plaisir d’accueillir Mme Jimenez-Vidaillac, ingénieur du patrimoine à la direction régionale des Affaires culturelles à Toulouse et Pierrick Betton, collaborateur de l’architecte des Bâtiments de France à Rodez.

Cette rencontre avait pour but d’évoquer les travaux de restauration à venir (pour 2024 et les années suivantes) de l’église, de la façade et de ses balcons de l’hôtel de ville, ainsi que du mausolée Cabrol.

Un lifting à venir pour le monument aux morts

Ces trois bâtiments sont inscrits, à l’initiative de la ville de Decazeville, au titre des Monuments historiques (M.H.) depuis 2019 et bénéficient ainsi d’une procédure technique et financière particulière pour leur entretien et leur restauration.

Le monument aux morts de la place Wilson, également inscrit aux Monuments Historiques, mais en 2018, a fait l’objet d’une attention particulière. Il devrait subir prochainement un léger lifting destiné à lui redonner tout son éclat d’origine.

Le cabinet d’architectes Pronaos de Valady a participé à cette rencontre en sa qualité de maître d’œuvre des travaux envisagés.