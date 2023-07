Espalion. Animation sur l’armement médiéval

Prenez d’assaut le château de Calmont et venez en apprendre un peu plus sur les chevaliers ! Quelles armes utilisaient-ils ? Quel était leur équipement et comment a-t-il évolué ? Avec cette animation proposée tous les jours en été, vous deviendrez expert sur l’histoire de la chevalerie et sur l’évolution de l’équipement des combattants médiévaux !

Jusqu’au 28 août ouverture tous les jours de 10 h 30 à 19 h 30.

De 11 heures à 13 heures : visite guidée, animation "armement médiéval", tir de la pierrière et du trébuchet ; de 14 h 30 à 16 h 30 : vie quotidienne au Moyen-Âge, visite guidée thématique, tournoi d’archerie ;

De 17 h 30 à 19 heures : drôle d’artillerie (canon et trébuchet), visite guidée.

Tarifs : Adultes 9,50 €; enfants (5-15 ans) 7,50 €; pass famille (2 adultes et 2 enfants) 30 €.