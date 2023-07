Du 21 au 23 juillet, tout un week-end d'animations en Aveyron

Voici les rendez-vous qui vous attendent vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 juillet pour vous donner envie de sortir.

Vendredi 21 juillet

Auzits.

- Marché gourmand animé par la chanteuse Estelle Canta, à 19 h sur la place de Rulhe.

Baraqueville.

- Ouverture guinguette sur les bords du Val de Lenne.

Belcastel.

- Fête ; marché des producteurs de pays, à 19 h.

Bozouls.

- Concours de pétanque en doublettes formées à 20 h 30 au boulodrome du parc Layrac.

Brommat.

- Visite guidée du moulin de Burée de 14 h à 18 h.

- Fête ; 20 h30, concours de belote.

Campouriez.

- Journée Charles de Louvrier; 14h30, projection du film «La barque ailée» ; 15 heures, conférence avec Gérard Winter sur les brevets d’invention au service de l’innovation ; 16 heures, démonstration de vols de drone,

- Quine d’été, à 20 h 30 à la salle des fêtes de Banhars.

Cassagnes-Bégonhès.

- Ouverture du jardin de Mourot.

Clairvaux-d’Aveyron.

- Concours de pétanque.

Conques.

- Concert avec le Cœur Ephémère de Conques, à 21 h 30 à l’abbatiale Sainte-Foy.

Decazeville.

- Marché gourmand nocturne à 23 h à la zone des Equipages.

Drulhe.

- Randonnée nocturne suivie d’un repas, à 19 h.

Durenque.

- Visite du Moulin de Roupeyrac de 14 h 30 à 18 h 30.

Espalion.

- Visites guidées du château de Calmont de 10 h 30 à 19 h 30.

- Ouverture du musée du Rouergue et des musées Vaylet et du Scaphandre de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.

- Ouverture de la chapelle des Pénitents de 10 h à 12 h.

Estaing.

- Marché nocturne gourmand, sur l’esplanade du foirail.

Flagnac.

- Spectacle son et lumière «Hier un village», à 22 h 15.

Goutrens.

- Visite de l’espace Georges-Rouquier de 14 h 30 à 18 h 30.

Lacroix-Barrez.

- Animation pêche et nature pour les enfants, de 14 h 30 à 17 h. au plan d’eau de la Fage.

Laissac.

- Truck Show Laissac ; 19 heures, apéro concert, au bar la Bascule.

Montrozier.

- Concours de pétanqueà 20 h 30 au stade de Gages.

Olemps.

- Fête de la lecture avec «Partir en livres !», à la médiathèque.

Réquista.

- Visite du musée, de 10 h à 16 h à Lincou.

- Fête de Fraissines ; concours de pétanque ; soirée bodéga avec le groupe «Gratt’De lapatt» suivi de «DJ Alex».

Rieupeyroux.

- Fête du Théron ; soirée théâtrale avec la troupe «Comedia Novacella», à 21 h.

Saint-Félix-de-Lunel.

- Fête votive ; concert avec le groupe «Le i trio», à 20 h 30 à l’église de Lunel.

Saint-Geniez-d’Olt.

- Festival de musique en vallée d’Olt, à 18 h 30 à l’auditorium.

Sainte-Juliette-sur-Viaur.

- Concours de pétanque, à 19 h sur la place du village.

Salles-Curan.

- Apéro-grillades animé par les groupes «H-tagadeux» et «Pepitoox», à 20 h 30, à St Martin des Faux.

Salles-la-Source.

- Cinéma en plein air - Projection du film «Tous en scène 2», à 22 h dans la cour du musée.

Salvetat-Peyralès (La).

- Festival «Son’O’Liort» ; animations diverses ; repas ; concerts avec les groupes Fetive, Goulamas’k; The Mogs, à 18h.

Sauveterre-de-Rouergue.

- Visite aux flambeaux de la bastide à 21 h.

- Marché de producteurs de pays en nocturne ; chansons françaises avec Carton Rouge, de 18 h à 22 h.

Taussac.

- Visite de la Maison du Bois de 14 h à 18 h.

Thérondels.

- Marché nocturne des producteurs à 19 h place des Tilleuls.

Villecomtal.

- Spectacle «Paroles de cordes» avec l’artiste Manola, à 19 h dans le parc de l’église.

Villefranche-de-Rouergue.

- Dernier jour de la Caravane du sport.

Samedi 22 juillet

Almont-les-Junies.

- Fête du blé ; 17 heures, rando pédestre ; 19h30 apéro concert avec «la Déryves» ; bal avec Epsilone.

Auzits.

- Soirée «années 80» : 19h30, repas ; 22h30 animation avec Malt 3, à Rulhe.

Baraqueville.

- Ouverture guinguette de 18 h à minuit, sur les bords du Val de Lenne.

Belcastel.

- Fête ; 19h30, randonnée nocturne ; 20h, apéro concert avec le groupe «La Vieille Dame « et DJ Coco.

Brommat.

- Fête ; 14 heures, concours de pétanque ; 20 heures, repas animé par Guillaume Fabre ; 23 heures, feu d’artifice suivi d’un bal disco.

Cassagnes-Bégonhès.

- Ouverture du jardin de Mourot.

Centrès.

- Fête de Tayrac ; concert avec le groupe «Duo à deux» suivi du DJ Equinoxe ; marché gourmand.

Condom-d’Aubrac.

- Fête de Salgues ; apéro concert et repas ; 23 heures, bal disco.

Crespin.

- Concert de folk et de blues avec Roman Louis, à 21 h au pont de Cirou.

Decazeville.

- Brocante, vide-greniers, de 7h à 17h, sur la zone du Centre, à partir de Point P

Durenque.

- Visite du Moulin de Roupeyrac de 14 h 30 à 18 h 30.

Entraygues-sur-Truyère.

- Rencontres Musicales du Pays d’Entraygues : concert avec le Chœur éphémère de Conques, à 17 h à l’église.

Espalion.

- Visites guidées du château de Calmont de 10 h 30 à 19 h 30.

- Ouverture du musée Vaylet et du scaphandre de 14 h à 18 h.

- Ouverture de la chapelle des Pénitents de 14 h 30 à 18 h 30.

- Cap Mômes, de 10 h à 23 h dans les allées ombragées du foirail.

Flagnac.

- Spectacle son et lumière «Hier un village», à 22 h 15.

Fouillade (La).

- Festival livre et BD de 10 h à 18 h.

Goutrens.

- Visite de l’espace Georges-Rouquier de 14 h 30 à 18 h 30.

Gramond.

- Fête ; 20h, repas ; animation avec Disco by Mr Propre et le groupe No Réso.

Lacroix-Barrez.

- Ouverture du château de Valon de 10 h 30 à 18 h 30.

Laissac.

- Truck Show ; 10 heures, exposition; 18 heures, parade des camions dans le village ; 21 heures, repas et soirée dansante avec Dancefloor.

Marcillac-Vallon.

- Quine de la pétanque, à 20 h 30 à la salle des fêtes.

Montrozier.

- Festival du farçou ; 15h, jeu de pistes pour enfants ; 19h, apéro concert avec le groupe «Dézakorléon».

Prades-d’Aubrac.

- Ouverture du lac des Picades, de 9 h à 18 h 30.

Réquista.

- Visite du musée, de 10 h à 16 h à Lincou.

- Fête de Fraissines ; 20 heures, repas ; soirée dansante animée par Florence Olivier.

Rieupeyroux.

- Fête du Théron ; apéro concert avec les groupes «La Sourdoreille, «Sors tes couverts» et «Fly Night»,

Rignac.

- Loto org. par l’association de chasse de Montrozier, 21h, à la salle Rignac-lotos associatifs

Rodez.

- Visite de la partie basse de la cathédrale et du clocher, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

- Festivada ; concert avec Malo, Sanseverino, Christophe Maé et Hyphen Hyphen, à 18 h 30 au Haras.

Saint-Côme-d’Olt.

- Quine des pompiers, à 20 h 30 à la salle des fêtes.

Saint-Félix-de-Lunel.

- Fête votive ; apéro concert avec «Sambras duo» ; bal à 20 h à Lunel.

Sainte-Juliette-sur-Viaur.

- Concours de pétanque à 19 h sur la place du village.

Salles-Curan.

- Quine d’été de la chorale du Lévézou, à 20 h 30 à la salle des fêtes.

Salles-la-Source.

- Ouverture de l’église Saint-Paul, de 10 h à 18 h.

- Concert de fin de stage des élèves d’Alexander Boldachev, à 18 h 30. dans la grange de Billorgues.

Salmiech.

- Ouverture du musée du charroi rural, de 11 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 30.

Salvetat-Peyralès (La).

- Festival «Son’O’Liort» ; animations diverses ; concert avec les groupes «Enaga, La bruja, Toxi Frogs», à 15 h.

Sébrazac.

- Soirée cochon grillé, à 21 h à la salle des fêtes.

Sénergues.

- Concert avec le Duo Edenwood, à 17 h à l’église Notre-Dame-d’Aynès.

- Viste du jardin médiéval et du donjon avec Gérard Revel ; présentation de la chapelle de Montarnal par Jean-Claude Richard, à 15 h à Montarnal.

Taussac.

- Visite de la Maison du Bois de 14 h à 18 h.

Valady.

- Marché des producteurs de pays, de 18 h 30 à 23 h sur la place de l’église.

Dimanche 23 juillet

Almont-les-Junies.

- Fête du blé ; 8 heures, déjeuner tripous ou sucré ; 16 heures, battage 1900 ; 19 heures apéro concert avec «Red Line» 20 heures, repas champêtre ; bal avec Eclipse.

Alrance.

- Ouverture de la maison du patrimoine et de la tour de Peyrebrune de 14 h à 19 h.

Baraqueville.

- Marché aux puces de 7 h à 13 h.

- Marché d’été sur l’esplanade de la place François-Mitterrand.

Belcastel.

- Fête ; 8 heures, déjeuner tripous ou tête de veau ou escargots ; 14h, animation avec la compagnie Vaporium ; jeux pour enfants ; 19 heures, buffet campagnard ; 21 heures, bal avec Véronique Pomiès ; 23 heures, feu d’artifice.

Brommat.

- Fête ; 8 heures, déjeuner aux tripous ; 9 heures, ball trap ; 14h30, jeux intervillages ; 19 heures, marché des producteurs animé par les Z’improvistes.

Campagnac.

- Journée «les Métiers d’hier et d’aujourd’hui», de 9 h 30 à 18 h 30. devant la salle des fêtes.

Capelle-Bonance (La).

- Vide-greniers et vide-dressing ; 8h, déjeuner tripous /tête de veau.

Centrès.

- Fête à Tayrac ; repas avec brasucade animé par les bandas Alegria.

Colombiès.

- Fête des quilles.

Condom-d’Aubrac.

- Fête de Salgues ; 7 heures, déjeuner aux tripous ; 12 heures, repas ; 14 heures, «pétroulijade» ; jeux divers ; 17h30, apéro concert animé par «Les Souvenirs de Nestor» ; bal avec Guillaume Fabre.

Decazeville.

- Scènes d’été ; spectacle «Passages», à 20 h 30 à l’amphithéâtre, sous la mairie de Decazeville.

Druelle.

- Visite au Prieuré du Sauvage, tous les dimanches jusqu’au 10 septembre de 14 h à 18 h 30.

Durenque.

- Visite du Moulin de Roupeyrac, de 14 h 30 à 18 h 30.

Espalion.

- Visites guidées du château de Calmont de 10 h 30 à 19 h 30.

- Ouverture du musée Vaylet et du scaphandre de 14 h à 18 h.

Fouillade (La).

- Festival livre et BD de 10 h à 18 h.

Goutrens.

- Visite de l’espace Georges-Rouquier de 14 h 30 à 18 h 30.

Gramond.

- Fête ; 8h, déjeuner tripous / tête de veau ; vide-greniers.

Grand-Vabre.

- Marché estival de 9 h à 13 h. sur la place de la mairie.

Lacroix-Barrez.

- Ouverture du château de Valon de 10 h 30 à 18 h 30.

Laissac.

- Truck Show ;10 heures, exposition de camions ; 11 heures, exposition de vieilles voitures ; 16 heures, remise des prix du concours du plus beau camion.

Montrozier.

- Déjeuner tripous / tête de veau ; vide greniers.

Prades-d’Aubrac.

- Ouverture du lac des Picades, de 9 h à 18 h 30.

Réquista.

- Visite du musée, de 10 h à 16 h à Lincou.

Rieupeyroux.

- Fête du Théron ; 8h, déjeuner aux tripous ; 14h, concours de pétanque ; 15h30, randonnée ; 17h et 21h, bal avec Maxime et Vincent ; 18h30, apéro concert avec «Duo à deux» ; repas champêtre.

Rignac.

- Loto org. par l’association de chasse de Montrozier, 21h, à la salle Rignac-lotos associatifs

Rodez.

- F’estivada ; concert avec Kalika, Pierre de Maere, Claudio Capeo, Jeanne Added, à 18 h 30 au Haras.

Saint-André-de-Najac.

- Visites de la chapelle Notre-Dame de Laval de 14 h 30 à 18 h.

Saint-Félix-de-Lunel.

- Fête votive ; 8 heures, déjeuner salé ou sucré ; 15 heures, jeux pour enfants ; 20 heures, marché gourmand animé par «Duo 2 Kouz».

Saint-Geniez-d’Olt.

- Concert avec le trio de jazz «la bulle de Jazz», à 21 h au cloître.

Saint-Jean-Delnous.

- Fête à Padiès ; 15h30, concours de pâtisserie ;14h30, concours de pétanque.

Sainte-Juliette-sur-Viaur.

- Concours de pétanque à 19 h sur la place du village.

Salles-la-Source.

- Ouverture de l’église Saint-Paul, de 10 h à 18 h.

- Folklore avec musiciens et danseurs, à 17 h 30 au pied de la cascade.

Salmiech.

- Ouverture du musée du charroi rural, de 11 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 30.

Villefranche-de-Rouergue.

- Marché gorumand animé par «Collectif 12-46» et Flamenk’oole, à 19 h place St-Jean.