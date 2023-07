Occitanie : quels sont les oiseaux dont la population augmente ou diminue dans la région ?

Pendant plus de vingt ans, un collectif d'observateurs, a mesuré en Occitanie les volumes des populations des oiseaux communs. Voici quelques tendances.

La délégation territoriale de l'Aveyron de la LPO Occitanie vient de publier une mesure des tendances d'évolution des oiseaux communs que l'on peut facilement voir et entendre au printemps dans la région Occitanie.

Plus de 200 observateurs pour majorité bénévoles ont ainsi recensé 209 espèces depuis plus de vingt ans. Des tendances d'évolution ont pu être calculées sur les 107 espèces vues les plus régulièrement.

Les résultats de ces patientes observations suivies depuis le début des années 2000 selon la méthode dite du "carré", au nombre de 334 répartis dans la totalité de la région, soulignent que la tendance est globalement la même en Occitanie qu'en France. Les populations d'oiseaux diminuent ou augmentent de la même manière dans l'ensemble du pays et en Occitanie.

Ainsi de manière générale, les populations des oiseaux des milieux agricoles diminuent fortement et régulièrement depuis trente ans en France, tout comme ceux des milieux urbains.

Plus rassurant, le nombre de volatiles des milieux forestiers s'est stabilisé après avoir fortement diminué. Les populations "généralistes" se sont elles aussi stabilisées après avoir augmenté.

Des populations entre augmentation et diminution en Occitanie

L'Hirondelle de fenêtre. T. Vergely

L'hirondelle de fenêtre voit ses populations diminuer (-42,7 % en vingt ans) comme ailleurs en France et dans le reste de l'Europe.

Le pigeon ramier. L. Campourcy

À l’inverse, comme ailleurs en France et en Europe le nombre de pigeons ramiers augmente fortement en Occitanie (+ 237% en vingt ans).

Le bruant proyer. T. Mazars

Quant au bruant proyer, s'il connaît un " déclin modéré" dans l'Hexagone, la population de ce spécialiste des milieux agricoles connaît une augmentation "modéré en Occitanie.

La pie-grièche écorcheur. J.M. Cugnasse.

Le nombre de pies-grièche écorcheur, oiseau typique des milieux semi-ouverts riches en buisson, stable à l'échelle nationale, enregistre un "déclin modéré" dans la région. À titre d'exemple, la baisse de ses effectifs est de l'ordre de 50 % en Espagne.

La tourterelle des bois. B. Long.

Enfin, la présence de la tourterelle des bois est stable en Occitanie alors qu'elle est en déclin modéré au niveau national.