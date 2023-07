Tour de France 2023, étape 19 : Moirans-Poligny, la dernière ligne droite, découvrez le profil de l'épreuve

Combat annoncé entre sprinteurs et baroudeurs, la 19e étape du Tour de France, entièrement disputée dans le Jura ce vendredi 21 juillet 2023, s'achève sur une interminable ligne droite de huit kilomètres jusqu'à l'arrivée à Poligny.

À la veille de la difficile étape des Vosges, ce sera une occasion de briller pour les sprinteurs sur un parcours de 172,8 km au départ de Moirans-en-Montagne, petit village de 2 130 habitants. À moins qu'une échappée parvienne enfin à trouver l'ouverture dans ce Tour dominé par les rouleaux compresseurs des grosses équipes.

Voici le profil de la 19e étape de ce vendredi 21 juillet 2023. Document - Tour de France

Ils contourneront le Lac de Vouglans, créé en 1968 avec une retenue de 605 millions de m³ d’eau, sur une vingtaine de kilomètres, puis enchaîneront avec la Côte du Bois de Lionge (1,9 km à 5,7 %), classée catégorie 4. Ils prendront ensuite la direction du nord en s'aventurant sur les routes vallonnées du Jura jusqu'à l'arrivée.

Seule difficulté répertoriée pour les coureurs : la Côte d'Ivory (2,4 km à 5,8%), classée catégorie 3, que les participants devront gravir à 26,8 km de l'arrivée, avant de terminer l'étape sur un énorme boulevard de 8 km de ligne droite. Une véritable aubaine pour les sprinteurs en soif de victoire quelques jours après le menu corsé des Alpes.

Un duel entre échappés et sprinteurs

"C'est un peu plus dur que l'étape de la veille. Et certainement plus compliqué à contrôler pour les équipes de sprinteurs. Il y aura un vrai match entre les équipes des sprinteurs et les échappés", analyse Thierry Gouvenou, le traceur du Tour.

"Si ça doit arriver au sprint, on a huit kilomètres de ligne droite. Les coureurs ne devraient pas louper la ligne d'arrivée", ajoute-t-il.

Poligny, 4 000 habitants, est comme Moirans-en-Montagne pour la première fois sur la carte du Tour, conformément au souhait de son directeur Christian Prudhomme de proposer des grandes villes en France ou à l'étranger et des petits villages.

Départ de Moirans-en-Montagne à 13 h 15 (lancé à 13 h 30), arrivée à Poligny à 17 h 20 (horaire calculé sur une moyenne de 45 km/h)