Luc-la-Primaube. Une belle escapade sur le canal du Midi

L’Association le Clocher de Saint-Martin a organisé sa sortie annuelle vers le canal du midi dans la région de Béziers. Plus de 40 personnes ont répondu pour effectuer cette découverte. Après un arrêt au Caylar pour une collation petit-déjeuner, continuation vers notre destination ou nous avons embarqué sur le bateau et remonté les 6 écluses et 7 portes du site de Fonseranes. Un beau spectacle avec le remplissage de chaque sas et de voir ainsi le bateau remonter en altitude.

Puis navigation vers le tunnel de Malpas, demi-tour et repas sur le bateau. Le petit train touristique nous attendait pour la découverte commentée de l’ancien Béziers avec son histoire et historique. Retour vers la maison, une nouvelle collation offerte par l’Association

avec fouace et boissons. Un grand merci à tous les organisateurs pour cette superbe journée.