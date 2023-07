Decazeville. Labellisation deux étoiles pour RBOA

Comme annoncé et espéré à l’assemblée générale de RBOA- CCAC, l’école de rugby du Bassin vient de se voir officiellement attribuer par la FFR une deuxième étoile à sa labellisation.

RBOA, par la bouche du coprésident Bernard Rives, souhaite "partager avec tous les intervenants sa fierté à l’annonce de cette nouvelle distinction et remercie tous les acteurs de l’école de rugby : Germain Portéro, éducateurs, bénévoles et le CCAC. "

Et de poursuivre : "la labellisation a pour objectif d’évaluer les clubs à hauteur de leur engagement dans l’accueil des jeunes joueurs, leur formation et le développement de la structure. La labellisation est un gage de qualité pour les enfants que nous recevons dans les différentes catégories de moins de 6 ans à 14 ans, garçons et filles. C’est aussi un enjeu fort de confiance pour les parents qui nous confient leurs enfants. C’est une garantie de sérieux du club dans cet accueil de jeunes joueurs vis-à-vis de nos partenaires institutionnels et privés qui nous financent et pour les écoles avec qui nous collaborons."

L’école de rugby rassemble plus de 170 jeunes du bassin et des alentours. Pour information, la reprise des entraînements aura lieu le 2 septembre lors d’une journée "portes ouvertes".