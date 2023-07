Un homme qui pourrait être armé, retranché dans son appartement à Millau, le Raid sur place

Depuis le milieu de la matinée, ce samedi 22 juillet, les policiers sont dépêchés rue de la Capelle, à Millau. Le Raid est arrivé vers 13 h 30. L'accès à la voie est fermé. Les habitants sont invités à éviter le secteur.



Ce samedi 22 juillet, vers 13 h 30, le Raid a été dépêché sur Millau, rue de la Capelle. Un homme est retranché dans son appartement, à proximité du restaurant Le Marrakech. Il pourrait être armé. Des membres de sa famille pourraient être enfermés avec lui.

Un négociateur sur place

Selon des témoins, des premiers cris stridents de femme ont été entendus dans la matinée. Puis, vers le milieu de la matinée, l'homme a jeté des objets par la fenêtre, tentant peut-être d'atteindre les policiers, alertés et présents en contrebas de l'immeuble. À plusieurs reprises, il s'est époumoné, parlant successivement de l'Etat, de son travail ou de sa femme, "malade", selon ses mots.

"Ça fait depuis 48 heures qu'il a pété un câble, glisse un voisin. "On ne le voit pas beaucoup. Tous les matins, il part à 5 h travailler et il revient tard le soir. C'est lui qui emmène ses deux petites filles à l'école et qui gère tout à la maison."

Le secteur est fermé à la population : il est déconseillé de s'y rendre pour laisser les forces de l'ordre faire leur travail. Un négociateur du Raid est actuellement sur place, en train d'essayer d'échanger avec l'homme.