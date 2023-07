CARTE. Risque de forts orages et pluies, rafales de vent, grêle, dans la nuit de dimanche à lundi : 48 départements en vigilance

Le temps sera à l'orage à partir de ce dimanche en soirée, pour prendre de l'ampleur dans la nuit. 48 départements sont ainsi placés par Météo France en vigilance à cause de cette dégradation. En prévision des orages, 9 sont vigilance orange et 39 en jaune tandis que quatre sont aussi en alerte jaune pour des risques de fortes pluies et inondation.

Dégradation au programme. Dans la nuit de ce dimanche 23 au lundi 24 juillet, des orages se formeront dans le Sud-Ouest. Sur les départements placés en vigilance orange par Météo France, ces orages ponctuellement forts se formeront du Midi toulousain au Quercy et pourront s'accompagner de rafales à plus de 80 km/h et d'un risque de chute de grêle. Ils seront coupables de fortes intensités pluvieuses et d'une activité électrique importante. Les 48 départements en vigilance orage dans la nuit de dimanche à lundi matin. Capture d'écran - Météo France Les quatre départements en vigilance jaune pluie-inondations dans la nuit de dimanche à lundi. Capture d'écran - Météo France Les prévisions cette nuit de dimanche à lundi. Capture d'écran - Météo France Occitanie : 7 départements en vigilance jaune En Occitanie, sept départements sont d'ailleurs placés en vigilance jaune. Il s'agit de l'Aveyron, Lot, Lozère, Tarn, Tarn-et-Garonne, Gard et des Pyrénnées-Orientales. Les prévisions en Occitanie ce dimanche soir. Capture d'écran - Météo France Ils s'étendront très rapidement vers le sud du Limousin, l'Auvergne, avant d'atteindre le nord de Rhône-Alpes, le sud de la Bourgogne et la Franche-Comté puis le sud de l'Alsace. Les pluies sous ces orages s'annoncent localement importantes en Rhône-Alpes avec des cumuls pouvant atteindre entre 30 et 60 mm d'eau, ce qui pourra entraîner des risques d'inondations et de ruissellements ponctuels. Quel temps lundi 24 juillet ? Ce lundi 24 juillet annonce un changement de temps avec le retour du régime océanique, accompagné de nuages, d'averses, d'orages et d'un début de baisse de la température, à quelques exceptions près.