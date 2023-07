Saint-Amans-des-Cots. Marché des producteurs de pays

Tous les jeudis matin jusqu’au 31 août, place de l’église a lieu le marché des producteurs de pays avec des musiciens qui font découvrir le folklore local au son de la cabrette et de l’accordéon. On y trouve des produits locaux comme du vin, du fromage de vache et de chèvre, de la fouace, des confitures, des olives, des farçous, du miel, de l’aligot et autres… Organisés par la municipalité, tous les producteurs locaux se sont engagés au respect d’une charte de bonnes pratiques, garantissant ainsi au consommateur, la qualité des pratiques de production et transformation ainsi qu’une transparence sur les pratiques agricoles. Ces marchés permettent ainsi d’acheter les meilleurs produits locaux "à la source".