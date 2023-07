Villefranche-de-Rouergue : on pourra bientôt piquer une tête au coeur de l'ancien camping municipal

C'est un projet de longue date qui prend corps. Après trois années d'analyses de l'eau, les signaux sont au vert.



On est sûr d’avoir un point d’eau avec une qualité bonne, au niveau de l’ancien camping municipal et du gîte Lo Caminaïre, qui est un bien communal », indique le maire Jean-Sébastien Orcibal. « C’est le fruit d’un travail lancé en mai 2020 et une volonté de reconquérir le cours d’eau de l’Aveyron ».Six lieux avaient été identifiés le long de la rivière, à Villefranche. Au niveau de l’Alzou, le niveau d’eau n’est pas suffisant l’été. Pour les autres (la plaine du Pesquié, le moulin en dessous du pont, les anciens bains douches), la qualité d’eau n’est pas bonne. La baignade ne peut être envisagée qu’en amont de la ville, à cause des rejets d’assainissement.

Validé par l’ARS

C’est donc le site du gîte Lo Caminaïre qui a été retenu, validé par l’ARS (agence régionale de santé). « Il y a assez d’espace sur les berges et la structure pour accueillir du monde est déjà là. Les investissements sont amoindris », appuie Jean-Claude Carrié, premier adjoint du maire.

La municipalité doit aménager ce lieu en prenant en compte la zone Natura 2000 des berges, notamment les herbiers qui forment un abri pour les poissons. Impossible de les arracher, les conséquences pour la biodiversité seraient néfastes. « La stratégie est de poser des piscines de rivière, avec des bassins réglables, pour ne pas abîmer ces herbiers », ajoute le maire. Il sera aussi possible d’accéder à certains endroits, en passant par le bassin, à une zone de baignade libre vers le milieu de la rivière, où le cours d’eau est plus profond. Les baigneurs seront aussi dépendants de la bonne météo. Le site devrait être fermé après de fortes pluies, pour permettre le lessivage de l’eau.

Objectif 2024

Alors quand pourra-t-on profiter de cette zone de baignade ? « C’est un dossier long avec un fort intérêt écologique », appuie Jean-Sébastien Orcibal. « Il sera au moins opérationnel en 2025, et on espère pour l’été prochain ». Avec cette politique « Villefranche ville d’eau », la municipalité souhaite dynamiser le territoire. « C’est un atout essentiel dans l’offre touristique. Il y a aussi un enjeu social fort en proposant à la population un lieu de baignade gratuit ». L’objectif est aussi d’attirer des jeunes et des familles sur le territoire.