IMAGES. "Des grêlons de 4 cm de diamètre voire plus" : un violent orage et des dégâts en Aveyron

48 départements avaient été placés en vigilance jaune orage pour la nuit de dimanche 23 au lundi 24 juillet 2023. Avec des risques de forts orages, de pluies, rafales et grêle. La commune de Saint-Amans-des-Côts en a fait les frais.

Ce dimanche 23 juillet 2023, l'Aveyron faisait partie des départements classés en vigilance jaune orages par les 48 territoires en France, pour la nuit de dimanche à lundi matin.

Et, effectivement, ces pluies orageuses sont passées "principalement au Nord de la vallée du Tarn, sur le Ségala et le Lévézou et plus tardivement dans la nuit entre Villefranche-de- Rouergue et l'Aubrac en donnant un peu de grêle localement", comme le précise Météo Sud-Aveyron.

De gros grêlons de plusieurs centimètres

Ce lundi 24 juillet, alors que la vigilance avait été levée, un orage de grêle s'est abattu localement dans la matinée sur la commune de Saint-Amans-des-Cots avec "de gros grêlons, de plusieurs centimètres tombés sur la commune". Cela a occasionné quelques dégâts sur des toitures, des véhicules, la végétation, des mobiliers de jardin, des terrasses.

Plusieurs habitants en ont fait les frais. Le sujet a largement alimenté les réseaux sociaux.

"Cela a duré moins de 5 minutes"

Christian Cagnac, le maire de Saint-Amans-des-Côts, "cela a commencé vers 8 heures, et cela a duré moins de 5 minutes mais c'était un épisode d'une intensité forte. Des grêlons de 4 cm de diamètre voire plus".

Le personnel municipal mobilisé, les pompiers sur place

Le personnel municipal a été mobilisé immédiatement à la mairie (il l'est encore en cette fin d'après-midi) pour recueillir les doléances des administrés. Les sapeurs-pompiers sont toujours sur place.

Pare-brises cassés, fenêtres de toit, bâtiments endommagés

Du côté des dégâts, c'est "pour l'heure impossible à quantifier. Ils sont localisés sur les voitures, avec plusieurs pare-brises cassés ou vitres arrière, ainsi que sur de nombreuses fenêtres de toit type "velux", comme celui de la mairie".

On note aussi des dégâts "sur la toiture d'un garage, de bâtiments agricoles et d'un bâtiment municipal (les ateliers) qui ont tous des toitures fibro-ciment".

1 500 éclairs

Les orages de la nuit ont été très électriques avec près de

1 500 éclairs sur le département dont plus de 50 sur les communes de Laguiole, Cassagnes-Bégonhès et sur Sévérac d'Aveyron. Ces chiffres ont été enregistrés par l'Observatoire Keraunos.

Voici les cumuls de pluie les plus significatifs enregistrés par les stations en Aveyron et répertoriés par Météo Sud-Aveyron.

22 mm à Vailhourles

18 mm à Villefranche-de-Rouergue

12 mm à Almont-les-Junies

11 mm à Laguiole

10mm à Cassagnes-Bégonhès

9,5 mm à Anglars Saint-Félix

9 mm à Marcillac-Vallon

8,5 mm à Villecomtal

8 mm à Campouriez

7 mm à Saint-Laurent-d'Olt

6 mm à Saint-Léons, à Rignac et à Engayresque

5,5 mm à Arvieu et à Capdenac-Gare

5 mm à Sévérac-le-Château, à Lacroix-Barrez et à Espalion

4 mm à Rullac-Saint-Cirq

3 mm à Verrières, à Aubin et à Pont-de-Salars

0,5 mm à Rebourguil et à Murat-sur-Vèbre

Une demande de reconnaissance en catastrophe naturelle

Sur sa page Facebook, la commune de Saint-Amans-des-Côts annonce déposer "un dossier de reconnaissance en catastrophe naturelle, qui cependant a très peu de chance d'aboutir, ce genre d'évènement climatique n'étant pas pris en compte. Nous avons actuellement suffisamment de déclarations pour déposer le dossier".

Quelles démarches effectuer ?

La commune appelle à "ne déclarer en mairie que les sinistres relatifs aux fenêtres de toits (vasistas, velux...) ou à des situations à risque nécessitant l'intervention des pompiers. Pour les autres sinistres, merci de déclarer uniquement à votre assurance".