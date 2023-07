Tour de France Femmes 2023 : quatre étapes en Occitanie, où et quand voir les coureuses dans notre région ?

Depuis le dimanche 23 juillet 2023, le Tour de France Femmes a pris le relais de la Grande Boucle masculine. Le passage en Occitanie approche, et il va s'étendre sur plusieurs jours.

Le Tour de France Femmes est lancé, depuis dimanche 23 juillet 2023. Le tracé est composé de huit étapes : quatre d'entre elles vont se dérouler en terre occitane. Une excellente nouvelle pour les amateurs de vélo de la région, qui n'avait accueilli que deux étapes de la Grande Boucle masculine cette année.

Cahors - Rodez

La première des quatre manches occitanes sera tout simplement la plus longue du parcours, mercredi 26 juillet. Un tracé de 177,1 km qui verra les coureuses partir de Cahors, dans le Lot. Après avoir traversé la côte de Falgeyras, elles pédaleront en Aveyron et notamment à Rignac, avant de s'attaquer à la côte de Colombiès.

Il faudra ensuite partir à l'assaut des côtes de Moyrazès et de Lavernhe, pour ensuite débarquer en terre promise : Rodez, où l'arrivée prévisionnelle est annoncée à 17h12.

Les coureuses lanceront leur escapade occitane à Cahors. Tour de France - Capture d'écran

Onet-le-Château - Albi

Le lendemain, nouvelle étape 100% occitane. Le départ ne sera pas lancé depuis Rodez, mais il ne faudra pas se déplacer bien loin pour y assister, puisque l'étape partira d'Onet-le-Château, au nord du Piton. Long de 126,1 km, le parcours passera par Baraqueville, Lunac et La Fouillade. Viendra ensuite la côte de Najac, avant de quitter l'Aveyron.

Les coureuses pédaleront à Castelfadèze et Monestiés, ainsi que sur la côte éponyme, dans le Tarn. C'est à Albi que s'achèvera la deuxième étape d'Occitanie, jeudi 27 juillet 2023 : l'arrivée prévisionnelle est fixée à 17h20.

Départ d'Onet-le-Château et arrivée à Albi, jeudi 27 juillet 2023.

Albi - Blagnac

La sixième et antépénultième étape de ce Tour de France Femmes 2023 fera la liaison entre Albi et Blagnac. Noailles et Cordes-sur-Ciel seront traversées par les cyclistes, qui partiront ensuite à l'assaut des côtes de la Cadène, de Puycelsi et du Clos Pourtié. Après un passage dans le Tarn-et-Garonne et la côte de la Gayre, direction la Haute-Garonne.

Les coureuses y entreront via le Hameau de Rastel, avant de parcourir Merville et d'arriver aux portes de Toulouse, à hauteur de Blagnac. Elles termineront ainsi 122,1 km de course, vendredi 28 juillet 2023, pour une arrivée prévue à 17h20.

122,1 km : c'est ce qu'il faudra parcourir pour rejoindre Blagnac, depuis Albi. Tour de France - Capture d'écran

Lannemezan - Tourmalet

Dernière étape occitane le samedi 29 juillet 2023. Et il s'agira là d'un gros défi pour les coureuses, dans cette manche 100% Hautes-Pyrénées. Partie de Lannemezan, elles partiront tout simplement à l'assaut du Tourmalet, à 2 110m.

Castelbajac, Sarrancolin, Arreau, puis le Col d'Aspin à 1 840m. Après un passage à Sainte-Marie-de-Campan, direction Bagnères-de-Bigorre pour mettre un point final à une étape de 89,8 km... et au passage en Occitanie. L'ultime étape, qui aura lieu le dimanche 30 juillet, se déroulera à Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques.