Coubisou. Des "fileuses d’histoire" sur le chemin

C’est avec beaucoup de plaisir et de curiosité que la médiathèque d’Estaing a accueilli, mercredi 19 juillet, des marcheuses et conteuses venues de Dijon pour parcourir un bout de chemin de Compostelle tout en faisant partager des histoires merveilleuses tirées des contes traditionnels.

Le public, rassemblé sur les marches de l’église, a été conquis par ce petit divertissement.

Tout au long de leur périple, elles ont fait rêver petits et grands avec leurs histoires fabuleuses et pour cela on les remercie chaleureusement. Après Saint-Côme, Estaing et Golinhac, elles arriveront à Conques où chaque soir ce sont des contes différents qu’elles feront découvrir.

Belle initiative de leurs parts et longue vie à ces "fileuses d’histoires" qui continueront dans leur région avec leur association à apporter du rêve à qui voudra bien les écouter.