Pont-de-Salars. Une soirée chansons pour la bonne cause

La tournée caritative "Des chansons plein la tête" a fait salle comble à Pont-de-Salars, avec 350 personnes venues vibrer sur des airs d’hier et d’aujourd’hui pour un concert caritatif en faveur de l’Association pour la recherche sur les tumeurs cérébrales (ARTC).

Le public était heureux de pouvoir revoir les stars de leurs émissions TV préférées, comme N’oubliez pas les paroles et autres vedettes issues des émissions musicales, The Voice kid, le plus grand karaoké de France, l’Eurovision jeune… Il a pu profiter de 2 h 30 de spectacle, mêlant chansons, sketches en interaction avec le public. L’enthousiasme et la participation du public, les applaudissements et les rappels ont montré à quel point les spectateurs ont pris du plaisir pendant cette représentation. Après une séance de dédicaces et de photos, chacun est reparti avec des chansons plein la tête.

Ce moment restera d’autant plus dans les mémoires qu’il a permis de faire un geste envers l’Association pour la Recherche sur les Tumeurs Cérébrales.

La municipalité de Pont-de-Salars se félicite de ce succès et remercie la troupe des "chansons plein la tête" ainsi que le comité d’animation du village pour la gestion de la buvette.