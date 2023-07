Comment Reddit influence les décisions d'achat

(ETX Daily Up) - C'est devenu un réflexe pour de nombreux internautes. Consulter les réseaux sociaux pour se faire un avis sur un produit avant de l'acheter est entré dans les habitudes des consommateurs. Et sur Reddit, 93% des utilisateurs s'informent sur les produits avant de les acheter. C'est notre chiffre du jour.

Comme Instagram et TikTok, Reddit s'impose de plus en plus face à Google comme une plateforme de référence pour rechercher des informations sur des produits avant un achat. C'est en tout cas ce que démontre le dernier rapport réalisé par Reddit for Business, sur plus de 1000 Américains en mars 2023.

D'après les résultats, 93% des utilisateurs de Reddit ont déclaré que Reddit les avait aidés à prendre des décisions plus éclairées lorsqu'ils souhaitent acheter des produits et des appareils high-tech. 78% des personnes qui utilisent Reddit ont même souligné qu'ils sont plus enclins à acheter de nouveaux produits ou appareils technologiques lancés sur la plateforme.

Les internautes sont plus sensibles aux marques présentes sur Reddit. 86% d'entre eux avouent faire plus confiance à une marque tech présente sur la plateforme. Et cela se traduit dans les achats effectués. Effectivement, 69% des utilisateurs américains interrogés ont acheté un produit high-tech en se basant sur des informations trouvées sur Reddit. Une tendance qui semble perdurer puisque 75% d'entre eux prévoient déjà de dépenser le même budget, voire plus, pour des articles high-tech cette année.

D'après les éléments rapportés par l'étude, les conversations autour des produits technologiques continuent même après la date du lancement du produit, plus que sur d'autres plateformes comme Twitter. C'est notamment le cas du smartphone de Samsung, le S23, qui a alimenté les conversations sur Reddit pendant plusieurs semaines après sa commercialisation en début d'année.

Parmi les communautés Tech les plus populaires, on retrouve r/technology, r/homeautomation, r/gadgets, r/GamingLaptops et r/virtualreality.