Espalion. Concert de reggae roots avec Amahji

Une nouvelle soirée-concert se prépare à l’atelier de Stéphane, le jeudi 27 juillet, à partir de 19 heures, avec Jam Session à la fin du concert, à Coubisou (au-dessus du hameau de Nadaillac, 513 route de Labarthe, à 2 km d’Espalion).

Amahji (photo) est une voix féminine qui apporte un vent frais au reggae new roots français ! Avec son backing band Yonaté, ils forment une tribu sonore unie par l’amour de la musique jamaïcaine et créent ensemble une identité musicale singulière. Diffusant un reggae aux saveurs roots et dub, ils délivrent dans des compositions originales des messages engagés, rythmés par des basses profondes et des mélodies entêtantes qui font vibrer vos émotions.

Entrée : 10 €. Restauration sur réservation au 06 64 45 63 59.