Football : Rodez veut réduire son effectif

Les dirigeants ruthénois ont pris le parti de réduire le groupe pour la saison à venir. Après avoir engagé six renforts, le Raf pourrait donc être concerné par des départs, prochainement.

Opération amaigrissement à Rodez. Pour la construction de l’effectif de la saison à venir, les dirigeants ont choisi de fonctionner avec un groupe moins nombreux que celui qui avait terminé l’exercice précédent. "Sur le plan économique, le marché se tend un petit peu et nos possibilités sont réduites. Pour la dynamique du groupe, quand on a des joueurs expérimentés peu utilisés, c’est compliqué au quotidien", argumente Gregory Ursule, le manager du Raf. Cette décision a aussi pu être motivée par le retour à un calendrier plus classique, avec moins de rencontres de championnat programmées en semaine que lors de la saison 2022-2023, impactée par la coupe du monde automnale.

Les dirigeants comptent donc fonctionner avec 20 joueurs de champ ainsi que 3 gardiens, alors que les sang et or ont compté trois éléments supplémentaires pour finir la saison dernière. Pour accompagner cette stratégie, qui n’avait pas fonctionné sur la durée lors de l’exercice 2021-2022, avec un groupe encore plus restreint, les sang et or ont privilégié le recrutement d’éléments polyvalents, comme Ahmad Ngouyamsa, Giovanni Haag ou encore Waniss Taïbi, capables de couvrir plusieurs postes.

Les jeunes auront leur chance

Il est aussi prévu que l’effectif soit renforcé par des jeunes issus de l’équipe réserve. "On a pris le parti de faire émerger notre formation, qui arrive à maturité", estime le dirigeant. Cela pourrait notamment concerner Anton Khelil, Hugo Garié et Lorenz Guintini, qui effectuent la préparation estivale avec le groupe professionnel après avoir déjà pris part à des séances d’entraînement la saison passée. "On va essayer de faire plus de place à la formation que jusqu’à présent, mais cela ne veut pas dire qu’ils joueront toute la saison", prévient-il.

Cette stratégie signifie donc qu’il faut s’attendre à des départs dans les prochaines semaines. "Il y a des joueurs en mal de temps de jeu, pour qui on estime qu’il est mieux d’aller voir dans un autre projet", avance Gregory Ursule. S’il n’a pas donné de nom, cela pourrait concerner Jung-Bin Park, Nikoloz Kutateladze, Hatim Far, voire Joseph Mendes, même si ce dernier se montre en forme, avec trois buts inscrits lors des amicaux.

À la recherche d’un piston gauche

Reste cependant à trouver un point de chute à ces joueurs, mais aussi à savoir si d’autres départs auront lieu. Le manager assure que, pour l’instant, aucun Ruthénois ne fait l’objet d’une offre. "Mais on sait que des joueurs sont regardés", nuance-t-il. Et à l’image des départs pas forcément prévus de Julien Célestine et Adilson Malanda l’été dernier, l’effectif peu évoluer en cas d’offre impossible à refuser. "On est conscient que ces opportunités de transfert permettent au club de franchir des étapes", confirme le dirigeant.

Du côté des arrivées, en revanche, le Raf semble avoir bouclé l’essentiel de ses renforts. Pour l’heure, seul un piston gauche est recherché, même si des opportunités de marché ou d’éventuels départs pourraient bousculer la donne. "On avait la volonté d’être assez rapide, contrairement à l’an dernier, où on a été prêt très tard sur le terrain, ajoute Gregory Ursule. On prend une autre stratégie, on va voir si ça fonctionne."