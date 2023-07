Réquista. L’amicale du rugby de sortie en Crète

Dernièrement, l’Amicale des Voyageurs issue d’une amicale d’anciens joueurs de rugby de Réquista et Cassagnes-Bégonhès, qui, depuis 1995 a organisé 24 voyages, en France, Europe, et le monde a conduit, pour 8 jours, 22 amicalistes en Crète et à l’île de Santorin.

À l’arrivée à Héraclion, ils ont été pris en charge par la guide Danaé qui les a guidés à travers la Crète en leur faisant découvrir des sites incontournables. La Crète est la plus grande des îles grecques et la cinquième de la mer Méditerranée en superficie. Elle possède un patrimoine culturel extraordinaire, d’une richesse incroyable.

Entre ses monuments historiques et ses plages de rêve, la Crète a séduit les visiteurs. De l’époque minoenne, elle conserve le palais Knossos, dont les souterrains renferment le célèbre labyrinthe du Minotaure. Ils n’oublieront pas les gorges de Samaria ni le passage le plus étroit, de 3 mètres de large seulement, surnommé "les Portes de fer" ni la presqu’île de Spinalonga site chargé en histoire qui a abrité des lépreux dans la première moitié du XXe siècle.

Ce site naturel, sauvage et unique offre les plus beaux paysages de Crète. Ils se sont rendus à l’île de Santorin, autrefois un volcan très actif qui a détruit une grande partie de la civilisation grecque lors d’une éruption violente il y a quelques milliers d’années. À Fira, au centre de l’île, ils ont retrouvé des décors de cartes postales avec les magnifiques paysages qu’ils s’attendaient à voir. Ils ont goûté aux plats typiques dans les tavernes, aux vins, à l’huile etc. et apprécié l’accueil des Crètois. Ils sont revenus avec de belles images en tête qu’ils n’oublieront pas.