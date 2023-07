Le Fijaguet de Rodelle toujours actif…

Fijaguet de Rodelle, petit village situé aux confins de la commune de Rodelle, en bordure des communes de Villecomtal et Sébrazac a accueilli, il y a peu, pour la deuxième année consécutive une spéciale du Rallye du Rouergue.

À cette occasion, l’association culturelle de Fijaguet et son équipe de bénévoles avaient mis en place un lieu de restauration en toute convivialité et sécurité avec point de vue unique sur le parcours. Le public, venu nombreux, a pu apprécier les boissons fraîches et sandwichs, tout en ne perdant pas de vue les deux passages des bolides.

Après cet épisode, l’équipe est en pleine préparation de la fête annuelle du village et de son fameux cochon grillé qui aura lieu le premier dimanche du mois d’août, soit le dimanche 6 août.

Une sortie des bénévoles est également prévue à St-Parthem le mardi 29 août, où après un pique-nique au bord du Lot et suivra la visite du magnifique musée Terra Olt.