Bozouls. Le marché nocturne met à l’honneur la bonne humeur et les produits locaux

Ce samedi 29 juillet, à partir de 18 h, le centre bourg de Bozouls s’animera de nouveau pour accueillir le marché de producteurs aveyronnais, organisé par l’association Festi’Boz. Cette traditionnelle manifestation est une opportunité pour les locaux et les visiteurs de découvrir les richesses culinaires de l’Aveyron et bien plus encore.

Depuis plusieurs années, le marché nocturne de Bozouls est devenu un rendez-vous incontournable de l’été pour les amateurs de produits du terroir. Les producteurs et artisans locaux s’unissent pour offrir aux visiteurs une sélection variée de spécialités aveyronnaises. C’est l’occasion idéale de se laisser séduire par la gastronomie locale et de déguster des mets authentiques.

Mais ce marché de producteurs aveyronnais ne se limite pas seulement à la dégustation. Une nouveauté particulièrement attendue cette année est la tombola organisée sur place.

Cet événement est également une belle occasion pour les habitants de la région de se rassembler et de célébrer ensemble les trésors de leur terroir. Les nombreux touristes qui séjournent à Bozouls pourront également s’imprégner de l’atmosphère chaleureuse et accueillante de la commune.

Contact : Festi’Boz au 06 76 06 13 66 ou par e-mail sur Cccueil@festiboz.fr.