Camjac. Les diversités d’été du CEPEN’S

C’est sur les bords du Giffou que se tenait récemment (19 juillet) le point d’étape estival du CEPEN’S. Consternation d’abord sur l’état de la tour de Bonnefon, le toit s’est effondré, il ne reste que le mur qui pourrait être sauvé. Ce bâtiment historique, ne trouvera sa place que dans des écrits historiques futurs…Le projet de création d’œuvre électroacoustique, est lui bien réel et devrait se concrétiser, seul le lieu reste à définir et surtout la logistique et l’environnement et les sons idoines qui va avec. Pierre Pourcel, est toujours en contact avec Jacques Diennet, artiste de pointure mondiale qui travaille à cette création sur le Naucellois. La planning des conférences quasiment finaliser avec 7 dates programmées, la première en date du 3 octobre. Un vide sidéral, avec le décès de Robert Marty, qui assurait les cours d’occitan avec brio et force de conviction de cette "langa nostra". Une solution est envisagée, pour ne pas perdre cet engouement. Léo Savy infatigable défenseur du patrimoine local faisait un état des avancées de Jalenques. Un lieu à découvrir qui s’ouvre de plus en plus au public. Alain Beq, coordinateur du secteur des ainés prenait la parole pour présenter sa vision des choses, les ainés sont des forces vives qui font de la gym, de la piscine, des échecs, et à la rentrée un cycle d’œnologie avec 2 spécialistes reconnus. Après quelques agapes, il revenait au "barde local" André Bec d’accompagner quelques chansons.