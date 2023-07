Thérondels. Marché de terroir : le succès est toujours au rendez-vous

Depuis déjà plusieurs années, l’association des commerçants et artisans en partenariat avec le comité des fêtes organise un marché de producteurs de pays venus du Carladez, de l’Aubrac et du Cantal voisin tous les vendredis soir des mois de juillet et août. Cette année encore cette manifestation attire de nombreux habitants et touristes qui viennent flâner entre les stands mais aussi faire leurs emplettes en toute quiétude auprès de la quinzaine de producteurs locaux qui proposent un très large éventail de produits du terroir tels que de la viande d’aubrac, de l’aligot, de la charcuterie, des produits dérivés du canard, des produits fermiers, des farçous, du vin et autre pâtisserie…

Après avoir fait leurs achats, les visiteurs peuvent s’installer autour des tables pour déguster les assiettes préparées par les producteurs dans une ambiance musicale et passer ainsi un agréable moment entre amis.