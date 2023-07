Villefranche-de-Rouergue. Rémi Ros en dédicace pour "L’Aveyron autrement"

Rémi Ros sera en dédicace aujourd’hui de 9 heures à midi à la librairie La Folle Avoine de Villefranche-de-Rouergue. Il présentera en particulier son ouvrage consacré à l’Aveyron.

Le guide, l’Aveyron Autrement, est une invitation à errer sur les chemins de traverse du département, une échappée belle aux confins du territoire, une flânerie entre incontournable et surprise, curiosité et étonnement. "L’auteur manie les mots avec la fantaisie du conteur, délaissant la posture de l’historien. Pour lui, chaque lieu mérite roman et il embarque les visiteurs dans de longues promenades vagabondes. Son ouvrage est une véritable déambulation du nord au sud, d’est en ouest où il accorde les horizons infinis de l’Aubrac à ceux contrariés du Larzac", indique la librairie, qui poursuit : "Il offre une carte postale avantageuse des routes sinueuses des gorges de la Dourbie, invente et réinvente presque la féerie de la terre ocre des Rougiers de Camarès. Il s’attarde sur l’insolite avec jubilation, aime à accrocher l’incongruité de la géologie, ose l’escapade originale".