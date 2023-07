Entraygues-sur-Truyère. Une grande équipe pour l’ADMR

Première rencontre des aides à domicile d’Entraygues avec ceux de St-Amans-des-Côts.

Après la fusion absorption des Communes de Montézic, St-Amans, Campouriez et Florentin par l’association locale ADMR d’Entraygues, le président Gilbert Vigneron a réuni, la semaine dernière, l’ensemble des salariés aides à domicile, à la Maison de santé d’Entraygues.

Cette nouvelle équipe est composée de 34 aides à domicile et de trois secrétaires : Anne-Marie Alary, Frédérique Gombert et Élodie Palat. Elle se complète par trois agents multiservices (petit jardinage / petit bricolage) ainsi que 4 aides à domicile assurant les gardes de nuit. Un tour de table a permis à chaque aide à domicile et secrétaire de se présenter et de faire plus ample connaissance, dans la plus grande convivialité.

Le président a rappelé les quelques règles de bon fonctionnement de l’association à respecter. Cette importante équipe, pour tout le territoire, doit permettre d’assurer un maximum d’interventions par des professionnelles formées, attentives aux besoins de chacun des clients.

Quelques conseils du plan canicule ont été abordés. Concernant la sécurité des personnes, une réunion sera organisée, avec la gendarmerie nationale, en septembre.

De même, un nouveau groupe d’aides à domicile sera constitué pour la formation de secourisme.

Toute famille ou personne souhaitant une aide peut contacter l’ADMR au 05 65 51 62 21, du lundi au vendredi, entre 9 h et 17 h ou à l’adresse mail : entraygues@fede12.admr.org