Saint-Saturnin-de-Lenne. Affluence record à la fête d’été

Avec une affluence record et une ambiance formidable, Saint-Saturnin-de-Lenne a connu deux jours de folie pour sa fête d’été.

Le concours de pétanque a ouvert les festivités, le samedi à 14 h 30 avec 28 doublettes qui se sont mesurées dans le cadre agréable du terrain de camping ou du Pré de La Clastre ; les organisateurs ont généreusement récompensé les 20 premiers. Vers 19 h, attiré par la musique du groupe "La Carriole" beaucoup de monde arrivait sur le terrain de foot, près de la buvette. Mais une grosse averse a joué les trouble-fêtes. Qu’importe, la fête s’est installée dans la salle des fêtes : apéro concert, repas saucisses frites puis Podium DMN qui a fait danser au moins 200 personnes dans une excellente ambiance jusqu’à tard dans la nuit.

Très tôt dimanche, tandis que les jeunes allaient se reposer, c’était un véritable marathon qui commençait pour l’équipe du St Sat. En effet, dès 8 h et jusqu’à 14 h, ils ont servi pas moins de 250 amateurs de tripous, ris d’agneau et tête de veau, qui tenaient à perpétuer la tradition du petit-déjeuner de la fête du village. L’ambiance était animée et festive.

L’après-midi fut un peu plus calme. Les poneys de ‘Clem horse’ont fait plusieurs circuits pour satisfaire leur jeune clientèle ; les enfants ont sauté et cabriolé sur les jeux gonflables puis joué et gagné des surprises à des jeux de plein air animés par Thomas, Justine ou Manon. M. Labaume a été l’heureux gagnant du "jeu du jambon". La chaleur a découragé les plus grands pour les jeux d’été ; cependant certains se sont défiés au lancer de fûts atteignant le record de 9,85 mètres. À la fraîcheur du soir, plus de 500 personnes ont partagé le bon repas en toute convivialité. Vers 23 h, le ciel s’est illuminé de mille feux ; le feu d’artifice, un remarquable show visuel et musical, a émerveillé tous les spectateurs qui ont applaudi sans réserve.

Cette fête, pleinement réussie, est l’œuvre du nouveau bureau du comité des jeunes dont les coprésidents sont Hugo et Julien, les trésoriers Fabien et Justin, les secrétaires Gauthier et Agathe. Bravo et merci à eux.

Le comité remercie vivement les nombreux participants et la municipalité pour son soutien ainsi que tous leurs partenaires. Il donne rendez-vous à tous pour la fête 2024 et avant, le 26 novembre, pour la St-Saturnin.