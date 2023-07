Au rendez-vous du marché gourmand

Le succès de la récente fête intergénérationnelle permettra aux bénévoles d’organiser un marché gourmand musical le vendredi 4 août au Plateau d’Hymes. Une place du village habillée de neuf par la mairie cet hiver et une équipe dynamique de bénévoles. Deux éléments indispensables pour préparer le marché et le concert musical du 4 août.

Dix producteurs proches de chez nous vont se dépenser sans compter pour tirer le meilleur de la terre et de leur savoir culinaire.

Burgers de bœuf, frites, tartinades végétales, aligot, truffade, saucisse, charcuteries, escargots, farçous, crudités, glaces, pâtisseries, confiture, miel, fromages, bières et vins locaux, de quoi satisfaire tous les gourmets.

Il y en aura pour toutes les papilles et toutes les bourses, chacun pouvant composer son menu ou partager son assiette e tapenades à l’apéritif. L’essentiel étant bien là de partager ce moment privilégié par une douce nuit d’été.

Et comme "festoyance" rime avec vacances, la mairie est heureuse d’inviter "La chansonnette" avec Michel Bézelgues, guitariste, chanteur, compositeur avec son répertoire de choix standards et variétés, de Brassens à ACDC. Il inaugurera la scène "naturelle" et chantera jusqu’à tard dans la nuit sous les guirlandes lumineuses. Ambiance guinguette assurée.

"Il faut donner pour recevoir, j’aime être avec le public. Il faut le faire avec sincérité et simplicité" exprime le musicien. Alors comme lui et avec lui, sincérité et simplicité seront au rendez-vous !

Vacanciers, voisins, copains, copines, familles et amis, venez papoter, chanter, bouléguer, manger et rire. Autrement dit, lâcher prise pour festoyer ensemble.