Argences en Aubrac. Concours complet d’attelage et championnat de France d’endurance

Durant le week-end du 22 au 23 juillet s’est déroulé un concours complet d’attelage. Seize équipages arrivés de Perpignan, Narbonne et de l’Aveyron se sont retrouvés sur les épreuves réalisées par l’équipe de l’ADAA.

Pour la deuxième année consécutive, sur le site de l’École d’Attelage de l’Aubrac, l’Association Départementale d’Attelage de l’Aveyron (l’ADAA) a organisé cet évènement transgénérationnel, rassemblant des passionnés, meneurs, grooms, juges et bénévoles venus des environs mais aussi de loin à l’instar de l’équipe de Perpignan.

Sous l’œil des juges de la Fédération se sont déroulées les trois épreuves : le dressage, la maniabilité sur un parcours de 16 portes et le marathon, sur un terrain irrégulier avec obstacles où, dans un rythme effréné, les attelages enchaînaient des virages serrés spectaculaires : chevaux et poneys, encouragés par les équipages donnaient toute leur puissance. ! C’était un spectacle peu commun, mêlant technique, tactique et gestion du rythme. De ces attelages, en simple ou en paire, émanaient force et complicité, et l’esprit de compétition, bien présent, n’enlevait rien au plaisir et à la convivialité.

Félicitations aux meneurs de l’Aveyron, à Jean Pierre Viarouge qui est arrivé 1er de sa catégorie en attelage poney paire élite, en seconde place Couderc Didier et troisième Guillaume Viltard. On vous donne rendez-vous pour le Championnat de France d’Endurance en Attelage organisé à Cantoin les 5 et 6 août prochains. Le départ des courses aura lieu le samedi 5 août à partir de 15 h face à la salle des fêtes de Cantoin et le dimanche matin à partir de 9 heures.