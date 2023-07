Cyclisme : Samuel Bauguil, un Ruthénois à la distribution du maillot à pois sur le Tour de France féminin

Alors que le peloton du Tour de France féminin a quitté l'Aveyron ce mercredi, focus sur l'un des artisans ruthénois de ce grand événement populaire.

Passionné de la petite reine, Samuel Bauguil a l’habitude de se parer du maillot à pois pour se rendre aux abords des routes traversées par le Tour. Mais sur cette édition féminine, la donne est différente. En effet, s’il porte toujours ce tee-shirt… il le distribue également ! Recruté par l’enseigne Leclerc, sponsor de ce maillot distinctif, pour la semaine, le Ruthénois devance, chaque jour, le peloton dans un véhicule à l’effigie de la marque pour distribuer bobs, casquettes et maillots aux couleurs blanches et rouges. " Je fais la distribution bien avant le passage de la caravane. Le but est de distribuer dans des endroits stratégiques comme les côtes et les villages, pour faire voir la marque et commencer à installer "l’ambiance Tour de France". On habille le public ", détaille Samuel Bauguil.

Cette expérience est la première du genre pour l’Aveyronnais de 24 ans, lui qui est plutôt coutumier des zones mixtes grâce à sa casquette de correspondant pour le forum cycliste Le Gruppetto : "C’est vraiment agréable de bosser sur le Tour, car j’allie l’utile à l’agréable. La passion au travail. Pour moi, ce n’est pas difficile de me mettre à la tâche quand il s’agit de vélo."