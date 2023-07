Enfants concernés, montant de l'aide, déploiement : ce qu'il faut savoir sur le Pass Colo présenté par le gouvernement

Ce jeudi 27 juillet, Aurore Bergé, fraîchement nommée ministre des Solidarités et des Familles, a évoqué le déploiement d'un futur Pass Colo en France. Voici tout ce qu'il faut savoir sur ce dispositif.

Nommée ministre des Solidarités et des Familles depuis seulement une semaine dans le cadre du remaniement, Aurore Bergé n'a pas tardé avant d'annoncer la mise en place d'un nouveau dispositif, ce jeudi 27 juillet 2023 : le Pass Colo !

"La première question que les enfants se posent"

Pour expliquer ce déploiement, Aurore Bergé, invitée sur le plateau des 4 Vérités de France 2 a rappelé un chiffre : "aujourd'hui, on a à peu près un enfant sur quatre qui ne part pas en vacances. Et vous savez, quand on arrive le premier jour de la rentrée scolaire, la première question que les enfants se posent, c'est 'qu'est ce que tu as fait pour les vacances ?'. Et quand on n’a rien à dire, c'est très difficile, c'est même douloureux pour beaucoup de nos enfants".

Cap sur la colonie de vacances

"Moi, je souhaite qu'on aille plus loin sur la question des colonies de vacances", a lancé la ministre. "La colonie, aujourd'hui, malheureusement, les Français y ont de moins en moins recours alors que c'est formidable. On a tous des souvenirs de nos colos, parce que ça crée des souvenirs collectifs, parce que c'est de la mixité sociale, parce que c'est l'accès à la nature, aux sports, à la culture, et puis surtout parce qu'on rencontre des gens qui sont différents de nous", appuie-t-elle.

"Qu'est ce que t'as fait pendant les vacances ?"

Je veux que tous nos enfants aient une réponse, des souvenirs.



Nous allons créer le Pass Colo \ud83d\udc47 pic.twitter.com/NFrLvZofhn — Aurore Bergé (@auroreberge) July 27, 2023

Pour 80 % des enfants

Comment fonctionnera ce Pass Colo, déployé dès 2024 ? "Ce sera pour 80 % des enfants à peu près, ce sera pour les foyers ayant jusqu’à 4 000 euros de revenus. Ça veut dire non seulement les familles avec des revenus modestes, mais aussi beaucoup de familles de classe moyenne qui bossent mais qui n'arrivent pas, malgré tout, à envoyer leurs enfants en vacances", explique Aurore Bergé.

200 à 350 euros

Ce Pass Colo, "très simplement d'utilisation", sera doté, selon la ministre, "de 200 à 350 euros par enfant. Il vous permettra d'envoyer votre enfant en colo grâce à nos CAF qui sont très identifiées dans chacun de nos départements".

À la question de savoir pourquoi ce dispositif n'est pas lancé dès cet été, Aurore Bergé répond : "il y a déjà tout ce qui existe aujourd'hui. L'idée, c'est de le renforcer. Ça fait partie de tout ce qu'on va annoncer avec la Première ministre, début septembre, sur le pack des solidarités".

Et à la ministre de rappeler qu'il y a "déjà 200 000 enfants qui, chaque année, ont des aides individuelles de la CAF qui sont faciles à obtenir, je le dis aux familles".