Football : découvrez les nouveaux maillots de Rodez pour la saison 2023-2024

Voici à quoi vont ressembler les maillots de la saison à venir.

Le Rodez Aveyron Football dévoile ses nouveaux maillots ce jeudi 27 juillet 2023 sur ses réseaux sociaux ! On ne déroge pas aux couleurs sang et or, le rouge et jaune restent à l'honneur pour la saison 2023-2024.

Ces nouveaux maillots goûteront à la Ligue 2 pour la première fois dès samedi 5 août 2023. Lors de son premier match, Rodez se déplacera à Ajaccio.

Bientôt en vente

Les nouveaux maillots, domicile et extérieur, seront prochainement disponibles au RAF Store de Rodez et sur sa boutique en ligne.

