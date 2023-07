Onet-le-Château. Le centre Lillhippus en mode estival, après de très bons résultats en championnat

Récemment, les cavaliers du centre équestre Lillhippus, se sont déplacés au Pôle européen du cheval au Mans. Huit couples ont participé à ce championnat.

Lya Broussy et Ruby Menjoulet reviennent avec une médaille d’or et sont donc Champions de France Amateurs, 2 jeunes dans la discipline du Hunter Équitation. C’est aussi une médaille d’argent pour le couple Inès Roualdes et Gabin d’Orval, en Hunter style élite. Hitch d’ashram et Noémie Diaz participaient, quant à eux, à l’épreuve style 2 et terminent dans la première moitié du classement.

Le week-end en suivant était consacré aux épreuves de saut d’obstacles où Justine Mougnot et Etché Chamalière terminent à la 4e place sur 90 partants, en amateur 2 jeune senior. Fit to fly d’ashram et Anne Loretz terminent à la 17e place sur 85, de l’amateur 2 senior. Marion Giner et Questche du vallon ainsi que Izia Mestari et Tosca d’orval n’ont pas démérité en amateur 3. Enfin, Solyne Ginestet et Bai d’ashram se sont élancées sur les difficiles parcours de l’amateur 1 jeunes, mais ne sont pas sur le podium cette année, ce n’est que partie remise !

Cet été, le centre équestre vous accueille pour des balades le mois d’août sur rendez-vous, pour les plus petits comme pour les plus grands, avec des matinées "promenades découvertes", du lundi au vendredi.

Les inscriptions pour la saison prochaine sont ouvertes. Il sera proposé de monter une heure par semaine. Des créneaux pour les enfants sont ouverts, mais aussi pour les adultes qui souhaiteraient s’initier à une approche plutôt "loisir" de la discipline.

Les cours à l’année démarrent le lundi 4 septembre. Une semaine d’essai sera proposée du 28 août au 2 septembre, sur inscription.

Renseignements et inscriptions au 06 08 62 63 13.