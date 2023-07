Naucelle. Résultats, projets, valeurs reste la force de la MFR

Avec des résultats aux examens plus qu’excellents, la MFR de Naucelle se classe parmi les meilleures de ses consœurs au niveau national. Carton plein au CAP (100 % de réussite), 91 % au Bac pro (CGEA), 86 % au brevet. La MFR est un projet un peu "fou" née en 1968 grâce à la volonté de 2 agriculteurs du Ségala, et des élus locaux qui voulait implanter une école d’agriculture sur ce territoire rural. Aujourd’hui, c’est 38 salariés, 250 adhérents, autant d’apprenants, auquel il faut ajouter un pôle restauration (600 repas / en moyenne) qui alimente les cantines, foyers logements, crèches avec le plus grand respect des normes en vigueur sur le territoire du Pays Ségali et du Tarn. Ces valeurs ne sont pas obsolètes, loin s’en faut, l’équipe pédagogique, autour de sa directrice Mireille Raust a réussi à construire un projet d’association qui fixe une ligne de conduite jusqu’en 2028. A l’image de son président (depuis 2021) David Solier, ancien élève, membre du CA : "J’ai pu mesurer l’importance de ses structures…les questionnements perturbateurs m’ont amené à croire en la capacité de l’homme à agir et réagir en collectif…le projet de logement pour accueillir les apprentis est fondamental …".