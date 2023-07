Decazeville. Un concert pour voyager entre l’Orient et l’Occident

En partenariat avec "Les Nuits et les jours de Querbes", la troisième scène d’été proposée par le service culture de Decazeville communauté proposera un concert : "Nomades". Étienne Lecomte (flûtes), Alain Angeli (sax alto), Laurent Guitton (tuba) et Aloua Idir (oud) vous emmèneront pour un périple entre Maghreb et Europe, empreint de musiques traditionnelles.

Les trois instruments à vent et l’oud se rencontrent : l’alchimie se produit. Quatre artistes aux intonations et histoires différentes. De ces différences, la magie opère. Rassemblés, les musiciens inventent leur musique, proposent de nouveaux horizons. Cet ensemble improbable aux allures d’orchestre de kiosque nous transporte. Chaque concert est une fête d’où se dégage une envie de partage. Dialogues, mélanges des cultures, pont entre l’Orient et l’Occident, nos esprits vagabondent par ces compositions originales aux parfums de voyages.

Rendez-vous dimanche 30 juillet, 20 h 30, à l’amphithéâtre sous la mairie de Decazeville.