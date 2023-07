Fêtes votives, festivals, pétanque, spectacles : tout un week-end d'animations en Aveyron

Du vendredi 28 au dimanche 30 juillet, faites votre choix dans tous ces bons plans ci-dessous.



Vendredi



Aubin.

- Après-midi ludique autour du cirque, à 14 h dans le jardin public du Gua.

Baraqueville.

- Ouverture guinguette de 18 h à minuit sur les bords du Val de Lenne.

Bastide-l’Évêque (La).

- Soirée musicale animée par «les jongleurs d’accordéon».

Bozouls.

- Concours de pétanque en doublettes formées, tous les vendredis jusqu’au 25 à 20 h 30 au boulodrome du parc Layrac.

Brommat.

- Visite guidée du moulin de Burée de 14 h à 18 h.

Cassagnes-Bégonhès.

- Ouverture du jardin de Mourot.

Clairvaux-d’Aveyron.

- Concours de pétanque.

Decazeville.

- Marché gourmand nocturne, de 19 h à 23 h à la zone des Equipages.

Durenque.

- Visite du Moulin de Roupeyrac de 14 h 30 à 18 h 30.

Espalion.

- Visites du château de Calmont de 10 h 30 à 19 h 30.

- Ouverture du musée du Rouergue de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h place Frontin (anciennes prisons).

- Ouverture des musées Vaylet et du scaphandre de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.

- Ouverture de la chapelle des Pénitents de 10 h à 12 h.

- Visites guidées à 16 h 30. au musée des Mœurs et Coutumes.

- Concours de pétanque en doublette, à 20 h 30. Au Foirail.

Estaing.

- Marché nocturne gourmand, sur l’esplanade du foirail.

- Visite du village aux flambeaux, à 21 h 15 rendez-vous au foirail.

Flagnac.

- Spectacle son et lumière «Hier un village» à 22 h 15.

Goutrens.

- Visite de l’espace Georges-Rouquier de 14 h 30 à 18 h 30.

- Visite du musée «Nos campagnes autrefois», de 14 h à 19 h.

Lacroix-Barrez.

- Ouverture du château de Valon de 10 h 30 à 18 h 30.

- Fête de l’été sur le sentier de l’imaginaire ; soirée guinguette; concert, à 18 h 30 à la Fage.

Lassouts.

- Fête de la Saint-Jacques ; quine des produits régionaux, à 20 h 30 à la salle des fêtes.

Monastère (Le).

- Marché des producteurs de pays animé par «N’Zassa Faré», dans le parc de la Briane.

Montézic.

- Cinéma en plein air ; projection du film «des mains en or», à 21 h 45 au Valadou.

Montrozier.

- Concours de pétanque, tous les vendredis jusqu’au 25 août à 20 h 30. au stade de Gages.

Mur-de-Barrez.

- Concert piano et violon, à l’église St-Pierre de Raulhac.

- Concours de pétanque en doublettes, à 21 h. au boulodrome au parc de la Corette.

Palmas.

- Concours de pétanque, à 20 h. au terrain de quilles.

Quins.

- Installation de la Caravane du sport,

Réquista.

- Visite du musée, de 10 h à 16 h. à Lincou.

- Fête à Assac ; soirée «bodéga tapas» avec Req Animation, à 20 h 30.

Rodez.

- Brocante estivale de 8 h à 17 h.

- Spectacle «les Misérables», jusqu’au dimanche 30 juillet sur la place Foch.

Saint-Amans-des-Cots.

- Animation pêche et nature pour les enfants, de 9 h 30 à 12 h au plan d’eau de Sangayrac.

- Festival Opus 12 «Interlude aux oiseaux» ; concert, à 20 h 30 à l’église.

Saint-Chély-d’Aubrac.

- Conférence autour de la légende «du Pendu dépendu», à 18 h à l’église.

Saint-Geniez-d’Olt.

- Festival de musique en vallée d’Olt ; concert de clôture, à 20 h 30 au cloître.

Saint-Laurent-d’Olt.

- Soirée musique et cinéma ; 19h, cabaret guinguette-accordéon avec Fredo et Michou ; 21h30, projection du film «Mon oncle».

Saint-Léons.

- Concert-lectures, à 18 h à l’église.

Ste-Geneviève-sur-Argence.

- Animation pêche et nature pour les enfants, de 14 h 30 à 17 h à la mare aux canards

Sainte-Juliette-sur-Viaur.

- Concours de pétanque à 19 h sur la place du village.

Salles-la-Source.

- Ouverture de l’église Saint-Paul, de 10 h à 18 h.

Salmiech.

- Ouverture du musée du charroi rural, de 11 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 30.

- Fête ; concert avec les groupes «No Reso», «Les Fines Gueules» suivi de «la Déryves» et des «Allumés du Pouce», à 20 h.

Sauveterre-de-Rouergue.

- Visite aux flambeaux de la bastide à 21 h.

- Marché de producteurs de pays en nocturne ; animation avec Farrangola, de 18 h à 22 h.

Sévérac-le-Château.

- Spectacle son et lumières, à 22 h.

Soulages-Bonneval.

- Fête de la Ste Anne ; quine d’été, à 21 h à la salle des fêtes.

Taussac.

- Visite de la Maison du Bois, de 14 h à 18 h.

Thérondels.

- Marché nocturne des producteurs, à 19 h place des Tilleuls.

Toulonjac.

- Festival « Les rencontres musicales de Toulonjac» musique classique et jazz.

Samedi

Baraqueville.

- Ouverture guinguette de 18 h à minuit. sur les bords du Val de Lenne.

Camjac.

- Fête ; repas ; concert avec le groupe «Redline», à 19 h 30.

Campuac.

- Concert de violon et d’accordéon classique, à 20 h 30 à l’église.

Cassagnes-Bégonhès.

- Ouverture du jardin de Mourot.

Castanet.

- Installation de la Caravane du sport, de 15 h à 19 h sur la place du Pesquiè.

Condom-d’Aubrac.

- Championnat départemental d’équitation western ; repas western ; spectacle équestre, à Salgues.

- Rencontres d’Histoires ; 7 mini-conférence sur l’histoire de l’Aubrac, à 9 h à la salle multi-accueil.

Connac.

- Fête ; 15h, concuors de pétanque en triplettes ; 19h, Bodega Tapas animé par Two M & B et Req,

Conques.

- Repas champêtre à St-Marcel, à 19 h.

Crespin.

- Spectacle sur cordes avec Lore Douziech, à 19 h 30.

Decazeville.

- Vide-greniers, brocante, de 7 h à 17 h à la zone du Centre.

Durenque.

- Visite du Moulin de Roupeyrac, de 14 h 30 à 18 h 30.

Entraygues-sur-Truyère.

- Bal avec le groupe Folkentrad et Rémi Geffroy, à 21 h à la salle multiculturelle.

Espalion.

- Visites guidées du château de Calmont de 10 h 30 à 19 h 30.

- Ouverture du musée Vaylet et du scaphandre de 14 h à 18 h.

- Ouverture de la chapelle des Pénitents de 14 h 30 à 18 h 30.

Flagnac.

- Spectacle son et lumière «Hier un village», à 22 h 15.

Goutrens.

- Visite de l’espace Georges-Rouquier de 14 h 30 à 18 h 30.

- Visite du musée «Nos campagnes autrefois», de 14 h à 19 h.

Lacroix-Barrez.

- Ouverture du château de Valon de 10 h 30 à 18 h 30.

Lassouts.

- Fête de la Saint-Jacques ; 15h, jeux pour enfants ; apéro-concert; feu d’artifice ; bal disco.

Lescure-Jaoul.

- 17ème édition de la marche gourmande ; animation musicale, feu d’artifice, à 18 h 30.

Prades-d’Aubrac.

- Ouverture du lac des Picades, de 9 h à 18 h 30.

Réquista.

- Visite du musée, de 10 h à 16 h. à Lincou.

- Fête à Assac ; 14h, concours de pétanque ; 20h, repas ; bal avec Florence Olivier,

Rodez.

- Visite de la partie basse de la cathédrale et du clocher de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

- Spectacle «les Misérables» sur la place Foch.

- Concert chansons nomades avec le duo Joël et Roberto Cano, à 20 h à la Menuiserie.

Saint-Chély-d’Aubrac.

- Fête ; 9h, concours de pétanque ; 20h, apéro concert animé par le groupe «Les Duganels».

Saint-Christophe-Vallon.

- Fête ; 20h, soirée avec «Money Jungle» ; 22h, DJ Flynight discomobile.

Saint-Geniez-d’Olt.

- Cinéma en plein air ; projection du film «Les trois mousquetaires», à 21 h 30 sur la place du Cours.

Saint-Just-sur-Viaur.

- Apéro musical et soirée DJ ; repas, à 19 h.

Saint-Léons.

- Quine d’été de la société de chasse, à 20 h 30 à l’espace Jean-Henri Fabre.

Ste-Geneviève-sur-Argence.

- Concert de chants traditionnels avec la chorale «Los Cantaïres», à 16 h à l’église de Rives.

Sainte-Juliette-sur-Viaur.

- Concours de pétanque à 19 h. sur la place du village.

Sainte-Radegonde.

- Fête à Inières ; bal avec Audio Vision.

Salles-la-Source.

- Ouverture de l’église Saint-Paul, de 10 h à 18 h.

- Marché gourmand, à 19 h.

Salmiech.

- Ouverture du musée du charroi rural, de 11 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 30.

- Fête ; animation avec «Les Madonnas du jeudi» ; bal avec Minuit disco, à 21 h 30.

Sauveterre-de-Rouergue.

- Vide-greniers, de 8 h à 16 h.

Sébrazac.

- Concours de belote, à 21 h à la salle des fêtes.

Sénergues.

- Concert de fin de stage de la master Classe de Harpe, à 18 h à l’église St Martin.

Soulages-Bonneval.

- Fête de la Ste Anne ; concours de pétanque ; 23h, bal disco avec DJ Pat

Taussac.

- Visite de la Maison du Bois, de 14 h à 18 h.

Toulonjac.

- Festival « Les rencontres musicales de Toulonjac» musique classique et jazz.

Valady.

- Marché des producteurs de pays, de 18 h 30 à 23 h sur la place de l’église.

Villefranche-de-Rouergue.

- Brocante, sur la promenade du Guiraudet et dans les jardins de l’hôtel de ville.

- Régional de pétanque, à 14 h 30.au foirail de la Madeleine.



Dimanche

Alrance.

- Ouverture de la maison du patrimoine et de la tour de Peyrebrune de 14 h à 19 h.

Baraqueville.

- Marché d’été sur l’esplanade de la place François-Mitterrand.

Bozouls.

- Ball trap - Challenge Jacques-Pons, à Gillorgues.

Camjac.

- Fête ; 12h, repas ; 15h, concours de pétanque en doublette.

Colombiès.

- Fête ; trail des Colombes.

Decazeville.

- Scènes d’été ; concert à 20 h 30.

Druelle.

- Visite au Prieuré du Sauvage de 14 h à 18 h 30.

Durenque.

- Visite de 14 h 30 à 18 h 30 du Moulin de Roupeyrac.

Espalion.

- Visites guidées du château de Calmont de 10 h 30 à 19 h 30..

- Ouverture du musée Vaylet et du scaphandre de 14 h à 18 h.

Goutrens.

- Visite de l’espace Georges-Rouquier de 14 h 30 à 18 h 30.

- Visite du musée «Nos campagnes autrefois», de 14 h à 19 h. Avev dictée à l’encre violette datant de 1920 et repas, à 11 h.

Grand-Vabre.

- Marché estival, tous les dimanches jusqu’au 27 août de 9 h à 13 h. sur la place de la mairie.

Lacroix-Barrez.

- Ouverture du château de Valon de 10 h 30 à 18 h 30.

Laissac.

- 3ème édition du marché-salon artisanat d’art et produits du terroir, de 10 h à 18 h sous la halle des ovins.

Lassouts.

- Fête de la Saint-Jacques ; déjeuner aux tripous ; vide-greniers ; spectacle folklorique avec La Bourreio d’Olt ; repas dansant.

Mur-de-Barrez.

- Vide-greniers, à la Cote Blanche.

Prades-d’Aubrac.

- Ouverture du lac des Picades, de 9 h à 18 h 30.

Réquista.

- Visite du musée, de 10 h à 16 h à Lincou.

Rodez.

- Spectacle «les Misérables» sur la place Foch.

Saint-André-de-Najac.

- Visites de la chapelle Notre Dame de Laval de 14 h 30 à 18 h.

Saint-Chély-d’Aubrac.

- Fête ; 8h, déjeuner aux tripous ; vide-greniers ; ball-trap ; 17h, visite commentée du village ; 17h, les Olympiades de St-Chély ; 20h30, soirée karaoké animé par Karalain.

Saint-Christophe-Vallon.

- Fête ; 8h, déjeuner tripous/chèvres/escargots ; 14h, tournoi de pétanque ; 20h, bal avec benjamin Malric ; repas.

Sainte-Juliette-sur-Viaur.

- Concours de pétanque à 19 h sur la place du village.

Sainte-Radegonde.

- Fête à Inières ; repas ; concours de pétanque ; jeux pour enfants ; bal avec Guillaume Fric.

Salles-la-Source.

- Ouverture de l’église Saint-Paul, de 10 h à 18 h.

- Concert donné par le choeur «Los Ômes», à 17 h à l’église St Loup.

- Jeu de piste : escape game intitulé «le secret de l’alchimiste» de 14 h à 19 h de 11 h à 19 h au château du Colombier.

- Karaoké animé par Joe, à 17 h 30 au pied de la cascade.

Salmiech.

- Ouverture du musée du charroi rural, de 11 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 30.

Soulages-Bonneval.

- Fête de la Ste Anne ; 8h, déjeuner aux tripous ; 15h, démonstration de trial ; 19 apéro vinyle ; 20h, repas ; 20h30, concert.

Thérondels.

- Fête à Ladinhac ; 14h, concours de pétanque ; jeux divers.

Toulonjac.

- Festival « Les rencontres musicales de Toulonjac» musique classique et jazz.

Villecomtal.

- Concert avec l’accordéoniste «Accordémon», à 19 h à la Fabrique du Rougier.

Villefranche-de-Rouergue.

- Marché gourmand animé par «Nelly Music», à 19 h place St Jean.