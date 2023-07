Onet-le-Château. Gros engouement populaire au départ de la 5e étape du Tour de France féminin

Ce jeudi 27 juillet était marqué par le départ de la 5e étape de la grande boucle féminine depuis l’Athyrium, ralliant ensuite Albi (pour les résultats, voir page sport de notre édition d’hier).

Une fois le site préparé, les dernières consignes de sécurité données, l’heure était à la fête pour accueillir la plus grande course du monde en terre castonétoise.

Et l’on peut dire que ce fut un véritable succès, à la fois autour de la ligne de départ, située sur le boulevard des Capucines, que dans la fan zone, installée dans le parc urbain à proximité de l’Athyrium. Ce sont plus de 5 000 personnes qui se sont amassées, afin de profiter des nombreuses animations proposées par les partenaires de l’évènement : course de draisienne, jeux concours, parcours vélo, stands associatifs… Le public a pu notamment se rendre compte de l’impressionnante logistique nécessaire pour un tel évènement, et les passionnés de cyclisme ont pu rêver devant les magnifiques vélos des équipes professionnelles.

Mais les héroïnes du jour étaient bien évidemment les coureuses, que la foule était venue acclamer, avant que le maire Jean-Philippe Kéroslian, Arnaud Viala, président du Département de l’Aveyron et Marion Rousse, directrice du Tour de France Femmes avec Zwift, ne donnent le départ de cette étape.

L’animation autour de la fan zone s’est poursuivie dans l’après-midi, avec le retour des randonneurs cyclistes, ayant réalisé un morceau du parcours officiel derrière les professionnelles !

Plus de 60 sportives et sportifs amateurs s’étaient donné rendez-vous sur la ligne de départ pour profiter de cet évènement exceptionnel.

À noter également la présence d’autant de bénévoles qui ont permis la réussite de cette manifestation, qui restera dans nos mémoires : une belle journée sportive et conviviale pour tous…