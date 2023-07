Ligue 2 : Rodez dévoile son troisième maillot en hommage à l'histoire de la cité Rutènes

Voici le troisième maillot de la saison 2023-2024 du Raf !

Après avoir partagé le maillot extérieur et domicile pour sa saison 2023-2024, le Rodez Aveyron Foot dévoile le troisième maillot de l'équipe ce vendredi 28 juillet 2023. Il arbora un inhabituel mais magnifique bleu symbolisant l'histoire de la cité Rutènes.

Au marché, dans la ville, au stade… portez fièrement votre troisième maillot, symbole de l’histoire de la ????́ ????̀??? \u269c\ufe0f



????????, ?’??? ???? \ud83d\udc99\ud83d\udc9b#Third pic.twitter.com/zSLEBpGXbR — Rodez Aveyron Foot (@OfficielRAF) July 28, 2023

À quoi ressemblent les autres maillots ?

Des maillots sang et or plus classiques ont été présentés jeudi. Ils seront prochainement disponibles à la vente au RAF Store ainsi que sur la boutique en ligne du club.

\ud83c\udd95 Supporters, partenaires et amoureux du ????? ??????? ????????, voici vos tuniques Sang & Or 23/24 ?\u2764\ufe0f\ud83d\udc9b



Vos nouveaux maillots seront disponibles prochainement au RAF Store et sur votre boutique en ligne \ud83d\udcf2



????????, ?’??? ???? \ud83d\udc8a pic.twitter.com/zm26NAN8Eq — Rodez Aveyron Foot (@OfficielRAF) July 27, 2023

.