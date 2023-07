Aveyron : dans cette maison de santé, le réseau ne passe plus !

Sa ligne téléphonique est trop souvent aux abonnés absents depuis une dizaine de jours.

Les professionnels de la maison de santé d’Entraygues-sur-Truyère sont particulièrement agacés ces derniers jours. Jusqu’à alerter la presse sur des problèmes… de réseau ! Effectivement, selon ces derniers, voilà une dizaine de jours qu’il est presque impossible de joindre l’établissement de santé. « Toutes les conversations téléphoniques sont hachées ou bien coupent en plein milieu. Ce n’est plus possible. On s’est même posé la question de tirer le rideau ! », expliquent les professionnels et la secrétaire médicale du cabinet, confrontée quotidiennement à l’agacement des patients.

Une intervention prévue le 2 août

Dans leur viseur de la maison de santé, l’opérateur Orange. « On passe tous les jours une heure avec au téléphone pour tenter de résoudre le problème… Mais à chaque fois, c’est la même histoire, rien n’avance. Comment fait-on si demain on passe à côté d’une urgence pour nos patients à cause de ce souci de réseau ? »

Aux dernières nouvelles, l’opérateur aurait promis une intervention technique le 2 août prochain et un rétablissement de la ligne en suivant. En attendant, les deux médecins généralistes, le cabinet d’infirmiers, l’orthophoniste ainsi que l’ADMR, tous résidents de la maison de santé, dénoncent « l’absence de solution alternative pour le monde de la santé avec une telle problématique ». Une de plus serait-on tenté de dire pour des zones rurales à la population vieillissante qui se battent déjà au quotidien pour attirer des professionnels…