CARTE. Risque de feux de forêt : un département en alerte maximale ce dimanche, 13 sous surveillance

Le Var a été placé en niveau de danger très élevé, plusieurs départements du sud sont en vigilance orange et jaune.

Vigilance maximale ce week-end en raison des risques de feux de forêt, encore plus ce samedi 29 et dimanche 30 juillet où vous êtes nombreux à partir en vacances. Météo France a placé le département du Var en rouge, ce qui signifie que "les conditions météorologiques rendent le risque de départ et de propagation de feux de forêt et de végétation très élevé comparativement aux normales estivales".

Les Bouches-du-Rhône sont en orange (risque élevé), et douze autres départements sont en jaune dans le sud du pays : l'Aude, l'Hérault, l'Aveyron, le Gard, la Drôme, l'Ardèche, le Vaucluse, les Hautes-Alpes, les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Martimes, la Haute-Corse et la Corse du Sud.

Les fortes températures attendues dimanche expliquent en partie cette situation, mais aussi une baisse globale d'humidité, la présence de vents forts localement et une sécheresse toujours marquée.

\ud83d\udd34?\ud83c\udf33 #MétéoDesForêts : danger de #FeuxDeForêt très élevé ce dimanche dans le Var.



Cette situation s'explique par une hausse des températures et une baisse de l'humidité, avec des vents forts localement, et toujours une #sécheresse marquée.



\u27a1\ufe0f https://t.co/McwufCGXaC pic.twitter.com/VVnDAru7dq — Météo-France (@meteofrance) July 28, 2023

Les gestes responsables

Météo France, qui met à disposition son nouvel outil "la météo des forêts" depuis le 1er juin 2023, n'informe pas des incendies en cours ou à venir. Le niveau de danger de feux de forêts est établi à partir des prévisions météorologiques et l’état de sécheresse de la végétation. Aussi, un niveau de danger faible n'élimine pas l'absence d'incendie dans un département.

Alors que 9 feux sur 10 sont d'origine humaine, il est impératif d'être prudent dans son comportement :

jeter ses mégots dans un cendrier, et ne pas fumer en forêt

organiser ses barbecues chez soi, sur une terrasse et loin de la végétation qui pourrait s'enflammer

réaliser ses travaux loin de la pelouse et des herbes sèches

stocker ses matériaux et produits inflammables dans un abri fermé, éloigné de l'habitation

Si vous êtes témoin d'un début d'incendie, donnez l'alerte en composant le 18, le 112 ou le 114 (personnes malentendantes) avant de vous mettre immédiatement à l'abri.