Un barbecue familial vire au drame à Mostuéjouls : prison ferme pour le mari violent et multirécidiviste

Un homme de 46 ans, déjà condamné pour des faits de violences conjugales, a comparu ce mardi 25 juillet 2023 au tribunal correctionnel de Rodez. Originaire d'Alès, dans le Gard, il a été condamné à plusieurs reprises, notamment pour avoir cassé une dent et planté un tournevis dans la jambe de sa conjointe. Il a été incarcéré à l'issue de l'audience.

Le 17 juin 2023, à Mostuéjouls, profitant du beau temps, une famille de gens du voyage décide de faire un barbecue. Les conjoints et deux de leurs enfants partagent un repas durant lequel le père enchaîne les bières fortes, jusqu'à en boire douze.

Une dispute éclate

Dans un état second, une dispute éclate entre l'homme, la femme et le fils. Après quelques échauffourées, l'homme enivré brandit le couteau qu'il utilisait, pour s'occuper des saucisses, en direction de son fils de 13 ans, avant de proférer des menaces. "Ta mère, je vais l'égorger", a-t-il prononcé, selon la déposition de l'adolescent.

"Ta mère, je vais l'égorger"

Par la suite, la maman intervient, avant d'esquiver un "coup de boule", comme le résume le président Robin Planes dans son rappel des faits. Toujours couteau en main, le père de famille tente d'asséner un coup dans le cou de la victime, mimant ensuite un geste d'égorgement. Sa conjointe a pu se sortir de cette situation avant que les gendarmes ne viennent calmer les esprits... et embarquer le prévenu.

Un homme déjà connu des services de police

Cette histoire n'est que le dernier épisode d'une longue série d'événements violents au sein du couple. Originaire d'Alès, dans le Gard, l'homme a déjà été condamné à sept reprises. Plus de la moitié pour des faits des violences conjugales. Sa femme a, en tout, porté plainte une vingtaine de fois à l'encontre de celui de qui elle partageait sa vie. La dernière des peines du quadragénaire a pris fin en février, après deux ans passés derrière les barreaux pour des faits similaires. A sa sortie, c'est pourtant sa conjointe qui l'attendait.

Une relation de couple complexe

Une relation de couple des plus compliquées. Ils se sont rencontrés il y a plus de 30 ans, et ils ont 6 enfants âgés de 9 à 25 ans. Officiellement, ils ne sont plus ensemble depuis une dizaine d'années. Malgré cela, le bilan psychologique de l'accusé a démontré que lui se considérait toujours en couple. Sa conjointe l'hébergeait de temps en temps, lui permettait de voir ses enfants.

Une violence habituelle

Lors de l'entretien psychologique qui a précédé le jugement, l'homme a été diagnostiqué comme souffrant d'un trouble de la personnalité et d'une dépendance à l'alcool créant des troubles psychiques. Il a précédemment été condamné, notamment, pour avoir cassé une dent à sa compagne et lui avoir planté un tournevis dans la jambe.

Cette dernière, comme le soulignera l'avocat du prévenu, a par ailleurs été battue et violée pas son père, aujourd'hui décédé, qui avait abusé des trois premiers enfants de sa fille. Le prévenu ne sait ni lire, ni écrire. Il travaille de temps en temps. Son seul bien est familial puisqu'il s'agit de ses enfants. Des enfants qui ont "toujours été témoins de violences", selon les déclarations aux enquêteurs.

Des violences systémiques lorsque l'alcool entre en jeu sur une femme qui "banalise, trouve presque normal, elle a l'habitude d'être violentée", fait remarquer l'avocate en rapport avec le diagnostic psychiatrique de la victime. La conjointe est par ailleurs la cousine germaine du prévenu.

Retour à la case prison

Après avoir délibéré, le tribunal a décidé d'interdire au mari d'entrer en contact avec la victime. Il a été condamné à deux ans et demi de prison ferme, avec une épée de Damoclès de 18 mois de prison supplémentaires au-dessus de lui.