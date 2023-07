Decazeville. "Vert Tea Jeu" pour découvrir l’accrobranche

Après être allés à Espalion vendredi dernier pour participer aux animations de "Cap Mômes", les enfants du centre de loisirs du Gua n’ont eu qu’une centaine de marches à grimper pour cette sortie. C’est en effet à l’école Jules-Ferry que celle-ci se déroulait, de l’accrobranche avec la société "Vert Tea Jeu".

"Vert Tea Jeu" avait installé son accrobranche mobile dans la cour de l’école. "Elle convient idéalement aux enfants pour la découverte et l’apprentissage de cette activité" indique l’animateur Léo, qui s’occupe individuellement de tous les enfants, harnais, mousqueton, casque… avant de les hisser sur les branches filets, en s’assurant avec les animatrices du centre, de leur sécurité.

Et les enfants apprécient. "J’en ai déjà fait, je me régale" dit une petite fille qui invite une de ses copines à essayer. "Il ne faut pas avoir peur, tu verras c’est super bien…" En regardant tous ces petits alpinistes en herbe, effectivement ils se plaisent et ne veulent pas redescendre. Vendredi prochain direction Préhisto-Dino-Parc. Contact au 05 65 63 62 23.