Réquista. Des activités riches et variées en juillet au centre de loisirs

Durant le mois de juillet, les enfants ont eu l’occasion de visiter Micropolis, où ils ont découvert de magnifiques insectes. Parmi les curiosités du lieu, la mygale et le mille-pattes se sont distingués. Ils ont également eu l’opportunité d’en apprendre davantage sur la vie des abeilles et de déguster du miel produit sur place. Une sortie à la piscine de Réquista leur a permis de se rafraîchir et de s’amuser dans l’eau. Un moment passionnant s’est déroulé à la médiathèque lorsqu’ils ont participé à un festival intitulé "Partir en livre". Ils ont écouté et créé des histoires, laissant libre cours à leur imagination. La visite au zoo de Gages a été l’occasion d’observer divers reptiles et autres animaux, dont les suricates qui ont suscité leur enthousiasme.

Le programme du mois de juillet au centre de loisirs s’est avéré riche en découvertes et en moments agréables pour les enfants qui ont été ravis.