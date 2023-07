Football : Waniss Taïbi à Rodez pour prendre son envol

Peu utilisé à Angers, le milieu s’est engagé pour deux ans avec le Raf, avec l’ambition d’étoffer son temps de jeu.

Reculer pour mieux décoller ? Après avoir goûté à la Ligue 1 à Angers, son club formateur, Waniss Taïbi s’est engagé cet été avec Rodez, habitué de la course au maintien en Ligue 2 ces dernières saisons. Après un transfert "sans indemnité", selon Gregory Ursule, le manager du Raf, le milieu de terrain de 21 ans a signé un contrat de deux ans. Un recul hiérarchique effectué dans le but "d’accumuler du temps de jeu et de prendre du plaisir".

Avec 20 apparitions dans l’élite en trois saisons, le natif de Limoges a en effet besoin de jouer plus régulièrement afin de faire décoller sa carrière. "J’ai passé trois ans dans le groupe pro à Angers. Cela m’a permis d’apprendre en L1, d’observer le haut niveau, de m’entraîner avec de très bons joueurs. Mais il me manque du rythme", explique l’intéressé. C’est ce qu’il espère obtenir en Aveyron, lui qui pourrait être amené à occuper une place de milieu relayeur au sein de l’habituel 3-5-2 du Raf. "C’est le poste qui correspond le mieux à mes qualités, convient l’intéressé, capable d’évoluer aussi comme milieu défensif ou meneur de jeu. Je connais ce système, mais je dois encore travailler pour m’adapter aux principes de jeu."

Retrouvailles avec Kevin Boma

Waniss Taïbi a retrouvé au Raf Kevin Boma, son ancien partenaire à Angers, notamment une saison en Youth league, la Ligue des champions des U19. "On a partagé la même chambre. Et on s’est affronté lorsqu’on était petits, lui avec Poitiers et moi avec Limoges, précise-t-il. Kevin ne m’a dit que du bien du club et de la ville. Beaucoup de jeunes sont passés par ici, c’est un club qui commence à avoir de la stabilité en Ligue 2. C’est un bon endroit pour me lancer." Le nouvel arrivant, qui compte une sélection avec les U20 français, a aussi été convaincu par les arguments de Gregory Ursule : "Je voulais de la confiance, il m’en a donné."

"Il possède un gros volume de jeu, il est capable de répéter les efforts à haute intensité, ce qui correspond totalement à notre projet de jeu", note le dirigeant ruthénois. Waniss Taïbi a en effet la réputation d’être une terreur lors des tests VMA de début de saison. "Il nous amène aussi sa qualité technique, on est obligé de progresser à ce niveau pour avoir des temps de conservation, maintenir l’adversaire sous pression, ajoute Gregory Ursule. Et humainement, c’est une bonne personne, ce qui est un critère important pour nous."