Naucelle. La MFR inaugure une nouvelle salle informatique

Dans le cadre de l’inauguration de sa nouvelle salle informatique, la MFR (centre de formation en alternance) a reçu la directrice du Crédit Agricole de Naucelle, Madame Garrigues, ainsi que 4 administrateurs de la caisse locale. C’est grâce à un partenariat entre la MFR et le Crédit Agricole de Naucelle que des investissements en matériels informatiques ont pu être réalisés. La MFR est dotée maintenant de 20 PC portables et d’une nouvelle salle avec 25 PC fixes.

La directrice de la MFR précise : "le numérique fait partie de manière intégrante des nouvelles méthodes pédagogiques et le monde agricole est également en pleine mutation digitale."

Grâce à ces nouvelles installations, les apprenants de bac pro conduite gestion de l’exploitation agricole, domaine de l’élevage, CAPa métier de l’agriculture, CAPa service à la personne et vente en milieu rural, ainsi que les 4e et 3e, vont apprendre de manière ludique et innovante. Mais également les apprenants des formations continues adultes de BPJEPS animation social et BPJEPS pêche de loisir.

Ces équipements peuvent être également mis à disposition des entreprises du territoire. Le partenariat avec le Crédit Agricole continuera lors de la prochaine année scolaire avec un projet pédagogique nommé "entreprendre pour apprendre", pour lequel les élèves "pourront créer leur propre mini-entreprise et développer des nouvelles compétences générales citoyennes".