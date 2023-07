L’énergie solaire "maison" a le vent en poupe dans l'ouest de l'Aveyron

De plus en plus de projets se développent sur le territoire, notamment soutenus par la SCIC Enercoa.

Encouragée par plusieurs politiques publiques, l’énergie solaire gagne de plus en plus de place en Aveyron, aussi bien sur le domaine public que chez les particuliers. Enercoa (Énergies Coopératives de l’Ouest Aveyron) est au premier rang pour analyser cette dynamique. "Il y a de plus en plus de demande", appuie Michel Calvet, administrateur. "Sur le secteur, une trentaine de centrales solaires sont installées, avec une production de 3 à 9 kW/H".

Neuf nouveaux projets sont en cours d’installation, dont un inauguré le 27 juin dernier sur la salle omnisports de Najac, pour une production importante de 36 kW/h. C’est une entreprise locale Mecojit de Capdenac qui a fait les installations et Enercoa ou la toiture, et perçoit le fruit de la production électrique.

Dernièrement, c’est un parc photovoltaïque d’un genre nouveau à Laramière qui a été inauguré, début juillet. Une petite unité de production d’une capacité de 5 000 MWh d’électricité par an. Elle devrait ainsi couvrir les besoins de 1 645 foyers, soit "à elle seule 26 % des objectifs de production d’énergie photovoltaïque au sol du territoire à horizon 2050", souligne Ouest Aveyron Communauté.

Autre projet conséquent sur le territoire : le parc photovoltaïque sur le parking intercommunal de La Glèbe, dont Enercoa a été choisi lors de l’appel d’offres pour l’exploitation. "Ce sera une exploitation avec des ombrières sur une surface de 10 500 m2 ", indique Michel Calvet. "L’électricité sera revendue aux entreprises du secteur avec un tarif accessible et surtout stable, ce qui est un atout dans ce contexte d’inflation". La construction doit commencer pour 2025.

Objectif 500 sociétaires

"On s’oriente de plus en plus vers ce schéma collectif. Les conditions de mise en service doivent être rendues plus simples pour encourager ces installations", ajoute Enercoa. "Les orientations politiques sont aussi de faire des économies d’énergie sur les bâtiments. D’abord isoler avant de produire. De toute façon, même si le solaire se multiplie, il faudra réduire notre consommation d’énergie".

Créée en 2019, la coopérative a pour objectif de "contribuer à la transition énergétique", en investissant localement dans des projets (comme les parcs) et en proposant des groupements de commande pour réduire les coûts des équipements.

Elle est structurée en SCIC (société coopérative d’intérêt collectif) et associe 363 sociétaires (citoyens, collectivités, associations et entreprise). Son objectif est d’atteindre désormais les 500 sociétaires.

Plus d’informations au 0 565 572 254 ou au 0 749 320 312.